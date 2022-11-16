التشكيل - ميسي ودي ماريا يقودان الأرجنتين.. ومبخوت وكايو في هجوم الإمارات

يقود ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في مواجهة الإمارات الودية في إطار استعدادات التانجو الأخيرة للمشاركة في كأس العالم 2022.

ويبدأ علي مبخوت وكايو كانيدو في هجوم الإمارات بالمباراة التي ستقام على استاد محمد بن زايد.

ويدير اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين.

تشكيل الإمارات:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: شاهين عبد الرحمن – خليفة الحمادي – الحسن صالح – خالد الظنحاني

الوسط: عبد الله حمد – علي سالمين – عبد الله رمضان – حارب عبد الله

الهجوم: كايو كانيدو – علي مبخوت

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماركوس أكونيا – ليساندرو مارتيتيز – نيكولاس أوتاميندي – خوان فويث

الوسط: لياندرو باريديس – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستير

الهجوم: أنخيل دي ماريا – خوليان ألفاريز – ليونيل ميسي

ويبدأ اللقاء في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في مجموعة تضم السعودية والمكسيك وبولندا.