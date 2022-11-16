التشكيل - ميسي ودي ماريا يقودان الأرجنتين.. ومبخوت وكايو في هجوم الإمارات

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - ميسي

يقود ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في مواجهة الإمارات الودية في إطار استعدادات التانجو الأخيرة للمشاركة في كأس العالم 2022.

ويبدأ علي مبخوت وكايو كانيدو في هجوم الإمارات بالمباراة التي ستقام على استاد محمد بن زايد.

ويدير اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 16 نوفمبر 2022.. الإمارات ضد الأرجنتين وعمان تواجه ألمانيا دي ماريا: بإمكان الأرجنتين منافسة أي منتخب.. ولا ينبغي أن نمرر لـ ميسي دائما جنابري: نريد التتويج بكأس العالم.. والبرازيل والأرجنتين أقرب المرشحين إبراهيم نور الدين حكما لودية الأرجنتين ضد الإمارات

تشكيل الإمارات:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: شاهين عبد الرحمن – خليفة الحمادي – الحسن صالح – خالد الظنحاني

الوسط: عبد الله حمد – علي سالمين – عبد الله رمضان – حارب عبد الله

الهجوم: كايو كانيدو – علي مبخوت

No description available.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماركوس أكونيا – ليساندرو مارتيتيز – نيكولاس أوتاميندي – خوان فويث

الوسط: لياندرو باريديس – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستير

الهجوم: أنخيل دي ماريا – خوليان ألفاريز – ليونيل ميسي

Image

ويبدأ اللقاء في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في مجموعة تضم السعودية والمكسيك وبولندا.

الأرجنتين الإمارات تشكيل الأرجنتين
نرشح لكم
أجويرو يرفض المقارنات بين ميسي ومارادونا ميسي يختار أبرز المرشحين للفوز بـ كأس العالم.. مفاجأة دي ماريا: بإمكان الأرجنتين منافسة أي منتخب.. ولا ينبغي أن نمرر لـ ميسي دائما قائمة الإكوادور - آخر المعلنين.. غياب صاحب الأزمة وسيطرة برايتون ورفاق بيل حوار - ميسي: جوارديولا أضر بكرة القدم.. وهذه حقيقة الخلاف مع إنريكي كأس العالم - بيليه.. جوهرة ظهرت هربا من العبودية قائمة المكسيك - 10 محترفين وحراس فوق الـ35.. خيمينيز يقود هجوم الـ"تري كولور" في قطر مدرب البرازيل: خروج إيطاليا من تصفيات كأس العالم يدل على غرابة كرة القدم
أخر الأخبار
زلاتكو: حققنا أهدافنا في مواجهة السعودية 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
المدير العام لـ وفاق سطيف: نسعى لعودة البدري لتدريب الفريق قبل 22 نوفمبر 30 دقيقة | الكرة المصرية
رينار: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وهذا ما ينقصنا في مواجهة الأرجنتين 43 دقيقة | الوطن العربي
النصيب الأكبر لـ المغرب.. 137 لاعبا يمثلون منتخبات لم يولدوا بها 45 دقيقة | قطر 2022
استراحة كرة سلة - الأهلي (34)-(38) الزمالك.. نهاية الفترة الثانية ساعة | كرة سلة
مباشر بالفيديو - الإمارات (0)-(4) الأرجنتين.. جووووول ميسي ساعة | قطر 2022
التشكيل - ميسي ودي ماريا يقودان الأرجنتين.. ومبخوت وكايو في هجوم الإمارات ساعة | أمريكا
تدريبات فردية لـ لوكاكو وثنائي بلجيكا قبل مواجهة مصر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول