تدريبات فردية لـ لوكاكو وثنائي بلجيكا قبل مواجهة مصر

أعلن منتخب بلجيكا الرسمي حالة كل من روميلو لوكاكو يان فيرتونخين وثورجان هازارد.

وأشار منتخب بلجيكا عبر حسابه على تويتر إلى أن الثلاثي سيؤدي تدريبات فردية اليوم استعدادا لمواجهة مصر.

ويغيب كوين كاستيلز حارس منتخب بلجيكا عن التدريبات بسبب شعوره بالمرض.

وأعلن منتخب بلجيكا استدعاء جاسون ديناير لمعسكر الفريق في الكويت ليكون لاعب احطياتي في حالة خروج أي لاعب للإصابة.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة مصر يوم الجمعة في الكويت وديا استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

يقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة المتوازنة من كأس العالم.

ويتواجد بجوار بلجيكا كل من كرواتيا والمغرب وكندا.

وتقام المباريات على النحو التالي:

الأربعاء 23 نوفمبر: بلجيكا × كندا (الساعة 9 مساء)

الأحد 27 نوفمبر: بلجيكا × المغرب (الساعة 3 عصرا)

الخميس 1 ديسمبر: بلجيكا × كرواتيا (الساعة 5 مساء)

لم يسبق لمنتخب بلجيكا مواجهة كندا سوى في مباراة وحيدة عام 1989 وكانت ودية.

ونجح منتخب بلجيكا تحقيق الفوز في تلك المباراة بهدفين دون مقابل.

ويتفوق منتخب بلجيكا على المغرب في المواجهات المباشرة بعد الفوز في مباراتين عامي 94 و99، ولكن شهدت المباراة الأخيرة تفوق أسود أطلس بنتيجة 4-1 والتي كانت ودية.

وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس العالم 94 وكانت الوحيدة في منافسة رسمية وحسمها المنتخب البلجيكي بهدف دون مقابل.

ولعب منتخب بلجيكا أمام كرواتيا في ثماني مناسبات من قبل وتشهد المواجهات تكافؤ بين الفريقين.

نجح منتخب بلجيكا في الفوز بثلاث مباريات وخسارة مثلهم بينما تعادلا مرتين.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في 2021 وديا وانتهت بفوز بلجيكا بهدف دون مقابل، بينما آخر فوز لكرواتيا يعود إلى 2010 وكان أيضا في مباراة ودية وفاز بنفس النتيجة.

وينتظر منتخب بلجيكا مواجهة نارية في ثمن النهائي حال تأهله سواء كان متصدرا أو وصيف للمجموعة.

ففي حالة تأهل بلجيكا يلعب مع ثاني المجموعة التي تضم إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا واليابان.