هدف متأخر يقود كرواتيا للفوز على السعودية وديا قبل كأس العالم

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

كرواتيا × السعودية

حقق منتخب كرواتيا الفوز على السعودية بهدف دون مقابل في مباراة ودية استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

المباراة أقيمت على ملعب فيصل ابن فهد في السعودية.

تشكيل السعودية شهد عودة سلمان الفرج بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكفت.

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بينما شهد تشكيل كرواتيا أكثر من لاعب بديل مع جلوس إيفان بيريسيتش ولوكا مودريتش على دكة البدلاء.

المباراة سارت بشكل متكافئ طوال مجرياتها وكاد محمد كنو أن يسجل الأول للأخضر السعودي في الدقيقة الـ 72 ولكن تسديدته ارتدت من القائم.

وبعد دقيقة واحدة سجل ميسلف أورسيتش أول أهداف كرواتيا مستغلا تمريرة من لوكا مودريتش ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 82 عاد مودريتش ومرر من جديد نحو أندري كراماريتش ليسجل هدف التقدم الذي احتسب تلك المرة.

ومرة جديدة ألغى الحكم هدفا لكرواتيا في الدقيقة الـ 87 عن طريق برييسيتش.

المباراة كانت هي الأخيرة لكلا المنتخبين قبل بداية كأس العالم,

ويقع منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة بجانب كل من بلجيكا وكندا والمغرب.

بينما يلعب منتخب السعودية في المجموعة الثالثة برفقة الأجنتين والمكسيك وبولندا.

السعودية كرواتيا كأس العالم
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