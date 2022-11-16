اختبر معلوماتك عن أشهر مباريات السعودية في كأس العالم

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 15:54

كتب : محمود صلاح

السعودية - مصر

هل تعرف تاريخ منتخب السعودية في كأس العالم؟

السعودية ضمن أكثر الدول العربية مشاركة والأكثر خوضا للمباريات في المونديال.

اختبر معلوماتك عن أشهر مباريات السعودية في كأس العالم.

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