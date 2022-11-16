اختبر معلوماتك عن أشهر مباريات السعودية في كأس العالم
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 15:54
كتب : محمود صلاح
هل تعرف تاريخ منتخب السعودية في كأس العالم؟
السعودية ضمن أكثر الدول العربية مشاركة والأكثر خوضا للمباريات في المونديال.
اختبر معلوماتك عن أشهر مباريات السعودية في كأس العالم.
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