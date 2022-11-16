كأس العالم - صرخة كارلوس وبيع اللقاء لـ فرنسا.. ماذا حدث لـ رونالدو في نهائي 98؟

ما الذي حدث لـ رونالدو في نهائي 98؟

عندما صرخ روبرتو كارلوس بسبب الظاهرة رونالدو والذي كاد أن يبلع لسانه قبل النهائي.

حالة من التشنج دخل فيها رونالدو وتم تأكيد غيابه عن استحالة لعبه النهائي.

البعض قال إن البرازيل باعت المباراة لـ فرنسا.

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