كأس العالم - صرخة كارلوس وبيع اللقاء لـ فرنسا.. ماذا حدث لـ رونالدو في نهائي 98؟

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 14:57

كتب : عمرو عبد المنعم

كأس العالم 1998

ما الذي حدث لـ رونالدو في نهائي 98؟

عندما صرخ روبرتو كارلوس بسبب الظاهرة رونالدو والذي كاد أن يبلع لسانه قبل النهائي.

حالة من التشنج دخل فيها رونالدو وتم تأكيد غيابه عن استحالة لعبه النهائي.

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البعض قال إن البرازيل باعت المباراة لـ فرنسا.

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كأس العالم البرازيل فرنسا نهائي كأس العالم 1998
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