كأس العالم - صرخة كارلوس وبيع اللقاء لـ فرنسا.. ماذا حدث لـ رونالدو في نهائي 98؟
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 14:57
كتب : عمرو عبد المنعم
ما الذي حدث لـ رونالدو في نهائي 98؟
عندما صرخ روبرتو كارلوس بسبب الظاهرة رونالدو والذي كاد أن يبلع لسانه قبل النهائي.
حالة من التشنج دخل فيها رونالدو وتم تأكيد غيابه عن استحالة لعبه النهائي.
البعض قال إن البرازيل باعت المباراة لـ فرنسا.
شاهد الفيديو بالكامل:
video:1
نرشح لكم
اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي كأس العالم 2002 جيدا؟ حوار في الجول - جمال الغندور يروي كواليس مشاركته في كأس العالم واقترابه من نهائي 1998 سون يرتدي قناعا واقيا قبل أيام من كأس العالم فيسينتي ديل بوسكي – من أكمل رسمة نهضة الكرة الإسبانية مجلس الوزراء يعتمد إجراء تسهيلات لتأشيرة الدخول إلى مصر لمشجعي كأس العالم بنزيمة: مغادرة التدريب؟ لست لائقا بنسبة 100% كيروش يترك للاعبي إيران "حرية الاحتجاج" جناح المغرب: لن نذهب إلى قطر لقضاء عطلة.. سنكون الحصان الأسود
أخر الأخبار
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات 57 دقيقة | الدوري الإسباني