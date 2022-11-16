ثنائي من نابولي.. خماسي يتنافس على جائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 14:10

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

يتنافس 5 لاعبين من بينهم 2 من نابولي على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر 2022 من الدوري الإيطالي.

وتم احتساب نتائج اللاعبين بناءً على الأداء في الجولات بين 13 و15.

ويحق التصويت على الجائزة حتى 20 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل عبر موقع الدوري الإيطالي.

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وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي الخماسي وهم:

جياكوموا بونافينتوا لاعب وسط فيورنتينا - سجل هدفين في مباراتين.

فيديريكو ديماركو ظهير أيسر إنتر – سجل هدفين وصنع هدف في 3 مباريات.

مويس كين مهاجم يوفنتوس – سجل 3 أهداف في مباراتين.

فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي – سجل 2 وصنع 2 في 3 مباريات.

بيوتر زيلينسكي لاعب وسط بولندا – سجل هدفين وصنع هدف في 3 مباريات.

وحقق الجورجي خيفتشيا كفاراستخيليا لاعب نابولي الجديد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس.

تبعه زميله الكوري الجنوبي كيم مين جاي في شهر سبتمبر.

وحصد البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان الجائزة عن شهر أكتوبر الماضي.

الدوري الإيطالي أفضل لاعب في الشهر نابولي
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