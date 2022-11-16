حوار في الجول - جمال الغندور يروي كواليس مشاركته في كأس العالم واقترابه من نهائي 1998

يرى جمال الغندور الحكم الدولي المصري السابق والذي مثل مصر في كأس العالم 1998 و2002 أن إدارة مباريات في المونديال أسهل من الدوري المصري.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع جمال الغندور حول مسيرته وذكرياته مع كأس العالم.

وقال الغندور: "أي مباراة في كأس العالم إدارتها أسهل من أي مباراة في الدوري المصري، في مباريات إفريقيا لا يحدث أي مشاكل لأنه لا يوجد أي اعتراضات أو سباب وأي حكم في العالم سيجيب بنفس الطريقة وهي أن كأس العالم أسهل من إدارة مباريات دوريه المحلي".

وتابع "صعوبة كأس العالم تأتي من المسؤولية غير مباريات الدوري التي تحتوي على مشاكل وصعوبات أكثر".

وشدد "جميع الترشيحات لإدارة نهائي كأس العالم 1998 كانت تتجه نحوي وحتى كولينا أخبرني أثناء مغادرته للبطولة إنني سأدير النهائي".

وكشف "سر نجاح كولينا هو شخصيته هو يحتسب الحد الأدنى من الأخطاء أو البطاقات الصفراء أو ركلات الجزاء ولا يقدر أحد على قول إن قراره خطأ لأنه كان ينفذ القانون"

وأضاف "وأنا حكم كنت أمنع الحديث بين شوطي المباراة حول القرارات للمحافظة على التركيز في الشوط الثاني بدون التأثر بأحاديث مثل تلك وأنا مسؤول منعت دخول مراقبين المباراة لغرف خلع ملابس الحكام".

وواصل "يجب أن تهيئ الجو للتحكيم النسائي ولكن هناك تنازلات تحدث في الملعب من اللاعبين والجهاز الفني لتسير الأمور".

وأتم "لم يظهر لي أي أحد خطأ واحد من مباراة إسبانيا وكوريا الجنوبية لأنني لم أخطئ ولكن كان الحكم المساعد".

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