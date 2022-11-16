وفاة حكم مباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري الأبطال

توفي الحكم الفرنسي يوهان هاميل عن عمر يناهز 42 عامًا بعد إصابته بجلطة دماغية في التدريبات.

وحدث ذلك أثناء خضوعه لبعض التدريبات الروتينية صباح اليوم الأربعاء.

ونعى اتحاد حكام كرة القدم (SAFE) هاميل في بيان: "نحن في حداد. علمنا بوفاة زميلنا وصديقنا يوهان هاميل حكم دوري الدرجة الأولى الفرنسي عن عمر يناهز 42 عامًا".

وأدار هاميل أكثر من 130 مباراة في الدوري الفرنسي، وظهر لأول في دوري أبطال أوروبا كحكم رابع قبل أسبوعين في هزيمة سيلتيك بخماسية أمام ريال مدريد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وظهر الحكم الفرنسي لأول مرة على المستوى الدولي العام الماضي كحكم رابع في خسارة ليتوانيا 4-1 أمام أيرلندا الشمالية والتي شهدت وجود ثلاث ركلات جزاء وستة بطاقات صفراء.

وحكّم هاميل تسع مباريات محلية هذا الموسم، منها ثماني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ومباراة واحدة في دوري الدرجة الثانية.

وجاء آخر ظهور له تحكيميا في 6 نوفمبر في مباراة ليل أمام رين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي والتي شهدت 6 بطاقات صفراء.