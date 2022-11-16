سون يرتدي قناعا واقيا قبل أيام من كأس العالم

ارتدى سون هيونج مين قائد منتخب كوريا الجنوبية قناعا واقيا على وجهه في التدريب الأول له مع المنتخب في قطر يوم الأربعاء.

ويتعافى سون حاليا من إصابة تعرض لها في الوجه.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية أن سون الذي وصل إلى الدوحة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، أصبح آخر لاعب يصل إلى قطر ضمن تشكيلة المنتخب التي تضم 26 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وارتدى سون قناعا أسود اللون عليه رقمه في المنتخب (7) وذلك في أول تدريب للمنتخب بالدوحة.

وخضع سون لجراحة بسبب عدة كسور في عظام الوجه حول عينه اليسرى يوم 4 نوفمبر، بعد 3 أيام من إصابته بعد اصطدامه بكتف شانسيل مبمبا مدافع أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

📸 الرجل المقنع سون في تدريبات كوريا الجنوبية قبل كأس العالم 🇰🇷 pic.twitter.com/yKNqNW9mH8 — FilGoal (@FilGoal) November 16, 2022

بعد ذلك بخمسة أيام، أعلن سون عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أنه مستعد للعب وهو يرتدي قناعا واقعيا ليتمكن من تمثيل بلاده في كأس العالم.

وستكون أول مباراة لكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة أمام أوروجواي يوم 24 نوفمبر.

جدير بالذكر أن سون هو أحد 3 لاعبين كوريين جنوبيين تم اختيارهم في قائمة المنتخب لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب حارس المرمى كيم سيونج-كيو والمدافع كيم يونج-كوون.

ويسعى سون لأن يصبح ثاني كوري جنوبي يسجل أهدافا في 3 بطولات متتالية لكأس العالم، بعد أن حقق بارك جي-سونج هذا الإنجاز في المونديال بنسخ 2002 و2006 و2010.

video:1