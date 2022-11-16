مران الأهلي - عمار حمدي يواصل التأهيل.. وفقرة بدنية

واصل لاعبو الأهلي التدريبات استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.

واستأنف الفريق تدريباته صباح الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة قبل انطلاق المران الذي اشتمل على فقرات متنوعة في إطار تجهيز اللاعبين من كافة الجوانب.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تدريبات بدنية في الجيم، شارك بها اللاعبين على مجموعتين، قبل استكمال بقية فقرات المران في الملعب.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس الفريق مرانا قويا شارك فيه علي لطفي ومصطفى شوبير الى جانب الحراس الشباب حازم محمد وطارق حسن.

وواصل عمار حمدي أداء فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الملعب، في ضوء المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج عقب اصابته بقطع في الرباط الصليبي في وقت سابق.

وخاض الفريق مرانه على فترة واحدة صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واشتمل المران على فقرات خططية متنوعة.

ويخوض لاعبو الأهلي مران غدا الخميس على فترتين في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفترة القادمة.