مجلس الوزراء يعتمد إجراء تسهيلات لتأشيرة الدخول إلى مصر لمشجعي كأس العالم

أعلن مجلس الوزراء اعتماد إجراء تسهيلات لتأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر.

جاء ذلك ضمن نتائج الاجتماع رقم 217 لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الأربعاء.

وجاءت القرارات:

"اعتمد مجلس الوزراء تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، ويأتي ذلك في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية.

وفي هذا الصدد قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الاجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة "أونلاين" لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة المشجع (هيا)، بالإضافة إلى بعض الاجراءات التنسيقية التي مازالت قائمة سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة اير كايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي، أو توفير كافة أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر".

ويبدأ كأس العالم في قطر يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر بلقاء الافتتاح بين قطر والإكوادور.

وينتهي المونديال في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.