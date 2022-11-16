تنس - دجوكوفيتش يعود للمشاركة في أستراليا المفتوحة

يعود الصربي نوفاك دجوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد إلغاء الحكومة الأسترالية لقرار إيقاف تأشيرته.

وغاب نوفاك عن النسخة الماضية من المسابقة في يناير الماضي قبل أيام من انطلاقها بسبب قرار أستراليا بعد رفض اللاعب للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يخالف قواعد الدولة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قررت إعفاء اللاعب من القواعد الخاصة بإلزامية اللقاح قبل أن تتخذ السلطات الأسترالية قرارا بإلغاء التأشيرة.

وتقدم اللاعب باستئناف للمشاركة في البطولة لكن طلبه قوبل بالرفض.

وقال دجوكوفيتش بعد الحكم في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية آنذاك: "أنا محبط للغاية. سأتعاون مع السلطات بشأن ترحيلي".

وغادر الصربي أستراليا عقب وصوله عائدا إلى صربيا.

ويحتل الصربي البالغ 35 عاما المركز الثامن في الترتيب العالمي للرجال.

ويمتلك نوفاك 21 بطولة كبرى في التنس كثاني أكثر لاعب بعد الإسباني رافائيل نادال.

وحقق لقب بطولة أستراليا المفتوحة 9 مرات، كأكثر من توج باللقب.

وتبدأ المسابقة في السادس عشر من يناير 2023 وحتى 29 من الشهر ذاته.