بنزيمة: مغادرة التدريب؟ لست لائقا بنسبة 100%

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 12:17

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ألمانيا وفرنسا - يورو 2020

أوضح كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا سبب مغادرة تدريبات الديوك بعد 15 دقيقة فقط قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022.

بنزيمة يحضر رفقة 26 لاعبا في قائمة حامل اللقب المستدعاة لخوض منافسات المسابقة التي تقام في قطر نهاية الشهر الجاري.

وقال بنزيمة في تصريحات لـ "La Chaine L’Équipe" عقب انتهاء التدريب الجماعي: "أنا على ما يرام، أعاني من بعض الآلام الخفيفة، لكن ليس هناك إصابة كبيرة".

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وأضاف "كان بإمكاني اللعب لكني لست لائقا 100%. مغادرتي التدريب لم يكن يتعلق بالمخاطرة أم لا أنا فقط لم أشعر أنني بكامل لياقتي".

وأتم "لكنني ذهبت إلى مركز اللياقة البدنية وركضت وقمت ببعض التمارين".

ويشارك المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة بجوار كل من الدنمارك وأستراليا وتونس.

وغادر حتى الآن معسكر الفريق لاعبين بسبب الإصابة، آخرهم كريستوفر نكونكو وحل مكانه راندل كولو مواني بالإضافة بريسنيل كيمبيبي والذي دخل بدلا منه أكسيل ديساسي.

ويستعد منتخب فرنسا حاليا للسفر إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم.

ويستهل الديوك مشوارهم في البطولة بمواجهة أستراليا في الـ22 من نوفمبر الجاري في التاسعة مساء.

كأس العالم فرنسا كريم بنزيمة
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