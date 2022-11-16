كيروش يترك للاعبي إيران "حرية الاحتجاج"

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 12:03

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - إيران

ترك البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب إيران "حرية الاحتجاج"، للاعبي فريقه أثناء المشاركة في كأس العالم 2022.

وتعاني إيران من وضع سياسي متقلب بسبب مقتل مهسا أميني على يد شرطة الآداب الإيرانية منذ ما يقارب شهرين.

وقال كيروش في تصريحات نقلها موقع "BBC": "اللاعبون أحرار في الاحتجاج كما لو كانوا من أي دولة أخرى، طالما أن ذلك يتوافق مع لوائح كأس العالم وفي روح اللعبة".

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وأضاف "لكن يمكنك أيضا التعبير عن نفسك على أرض الملعب في لعبة كرة القدم".

وأتم "لا يوجد لدى اللاعبين سوى شيء واحد في أذهانهم وهو القتال من أجل التأهل إلى الدور الثاني".

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية رفقة إنجلترا وأمريكا وويلز.

ويستهل "تيم ملي" مشواره في المونديال بلقاء إنجلترا يوم الإثنين المقبل على استاد خليفة.

وتعرف إيران حاليا مظاهرات عديدة وبحسب التقارير توفي ما يزيد عن 300 شخص.

كان علي كريمي نجم إيران وبايرن ميونيخ السابق من أوائل المشاهير الذين أدانوا مقتل مهسا أميني. وأعرب كريمي عن دعمه للمتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي ليصبحوا رمزا لهم.

كما دعا أسطورة كرة القدم علي دائي الحكومة إلى "حل مشاكل الشعب الإيراني بدلا من استخدام القمع والعنف والاعتقالات".

وكتب سردار أزمون عبر حسابه على إنستجرام: "العقوبة القصوى هي طردك من المنتخب الوطني، وهو ثمن زهيد يمكن دفعه مقابل حتى خصلة واحدة من شعر المرأة الإيرانية، عار عليك لأنك تقتل شعب إيران وتحيا نساءها بسهولة. تعيش المرأة الإيرانية!"، لكنه ألغى نشر ما كتبه ووضع وصورة سوداء على حسابه.

كارلوس كيروش إيران كأس العالم
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