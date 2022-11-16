مصطفى محمد مرشح لجائزة أفضل لاعبي نانت في نوفمبر
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 12:01
كتب : FilGoal
يتنافس مصطفى محمد مهاجم نانت على جائزة لاعب الشهر في ناديه عن شهر نوفمبر الجاري.
وكشف نادي نانت قائمة المرشحين للتتويج بجائزة لاعب شهر نوفمبر.
وضمت القائمة اسم مصطفى محمد والحارس ألبان لافونت والمهاجمان لودوفيك بلاس وإجناتيوس جاناجو.
ولعب نانت 3 مباريات خلال شهر نوفمبر، قبل توقف الموسم بسبب كأس العالم 2022.
وسجل مصطفى محمد هدفا وصنع هدفين بالكعب لزميله لودوفيك بلاس.
لاعب الزمالك السابق تألق وقاد نانت للتأهل للأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما سجل هدفا وصنع مثله أمام أولمبياكوس اليوناني.
ويصطدم مصطفى محمد وفريقه بيوفنتوس الإيطالي في ملحق دور الـ16 من المسابقة.
بشكل عام، سجل مهاجم مصر 6 أهداف مع نانت هذا الموسم، 4 أهداف في الدوري الفرنسي، و2 فى الدوري الأوروبي.
video:1
نرشح لكم
مينامينو: صلاح وماني كانا يتدربان أكثر من أي لاعب في ليفربول اتحاد جدة يعلن إصابة نور البحار بقطع في الرباط الصليبي وصول مصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر منسق المنتخب: استقبال خاص لـ محمد صلاح.. وهذا ما دار بين فيتوريا والنني النني و كوكا ينضمان لمعسكر منتخب مصر في الكويت انضمام طارق حامد وحجازي لمعسكر منتخب مصر في الكويت المساهمة العاشرة بصناعة رائعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد أجاكسيو كعب مصطفى محمد وتألق بلايلي في تعادل مثير بين نانت وأجاكسيو