جناح المغرب: لن نذهب إلى قطر لقضاء عطلة.. سنكون الحصان الأسود

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

المغرب × جزر القمر

شدد إلياس شاعر جناح منتخب المغرب على أن فريقه سيكون الحصان الأسود لكأس العالم 2022، محذرا المنتخبات التي تواجه أسود الأطلس في البطولة.

شاعر لاعب كوينز بارك رينجرز سيظهر في المونديال للمرة الأولى في مسيرته.

وقال شاعر في تصريحات لموقع ناديه: "إنها لحظة خاصة جدا في مسيرتي".

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وأضاف "المشاركة في كأس العالم بعد 6 سنوات من الانضمام إلى كوينز بارك رينجرز إنجاز أنا فخور به للغاية".

وتابع "هدفي الفردي أن ألعب أكبر عدد ممكن من الدقائق، وكفريق، أعتقد أننا سنكون الحصان الأسود، لأنه لا أحد يتوقع منا الكثير".

وأكمل صاحب الـ25 عاما "لدينا فريق شاب مليء باللاعبين الأكفاء. يجب أن تشعر المنتخبات المشاركة بالقلق منا".

وأردف "لن نذهب إلى قطر لقضاء عطلة، سنذهب لنثبت أننا نستحق اللعب في كأس العالم".

ويبدأ منتخب المغرب مبارياته في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء المقبل.

قبل مواجهة بلجيكا يوم 27 نوفمبر ثم كندا في الأول من ديسمبر.

المغرب إلياس شاعر كأس العالم 2022
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