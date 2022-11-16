أسامة نبيه: استبعاد إمام عاشور كان بسبب أدائه.. وحقيقة الخلاف مع شيكابالا

كشف أسامة نبيه المدرب العام في الزمالك عن السبب الحقيقي وراء استبعاد إمام عاشور الفترة الماضية، كما أوضح تفاصيل عرض تدريب أسوان.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وحل نبيه ضيفا على قناة MBC مصر وقال: "استبعاد إمام عاشور كان بسبب أدائه الفترة الماضية، في مباراة السوبر وما قبلها لكن الأمر تزامن مع تغيير لون شعره الذي يعتبر حرية شخصية".

وأضاف "باسم مرسي كان هدافا للدوري تحت قيادة فيريرا وكان يغير لون شعره ولم يسبق أن عاقبه الزمالك على ذلك".

وتابع "ليس هناك خلاقات بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور، كان الحديث بينهما عن شيء آخر ولم يقصد بقوله "مش وقته" التعليق على شعره".

وغاب إمام عاشور عن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في المباراة الأخيرة في الدوري المصري قبل التوقف على خلفية مؤتمر المناخ العالمي الذي أقيم في شرم الشيخ.

وتطرق للحديث عن عرض تدريب أسوان، وقال: "كان هناك اتفاق بالفعل مع إدارة النادي لكن في النهاية لم تتم، فيريرا يعلم بالأمر وسألني في التدريب وأخبرته أنني أتلقى عددا من العروض لكنني أرفضها".

وكان أسوان أعلن رحيل ربيع ياسين المدير الفني من منصبه كمدرب للفريق بعد الخسارة من غزل المحلة بالجولة الثالثة من الدوري.

وكان رئيس نادي أسوان قد قال لـFilGoal.com : "فاوضنا أسامة نبيه ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمه لكن الظرو ف لم تسمح في النهاية برحيله عن نادي الزمالك".

وخسر أسوان 3 مباريات على التوالي في الدروي المصري دون أن يسجل الفريق الأزرق أي هدف.

وكان أسوان عاد للدوري الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون نقاط.