إبراهيم حسن يكشف سبب فشل مفاوضات تدريب المريخ السوداني

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة السابق في المصري سبب فشل مفاوضات المريخ السوداني للتعاقد معه ومع شقيقه للتدريب الفريق.

وقال حسن عبر قناة المحور: "عرض علينا المريخ وأخذنا بعض الوقت للتفكير ولكن كان هناك بعض التردد لأننا لا نعرف الظروف في السودان وكان هناك بعض المخاوف من وجود مشاكل هناك ولكن أشكرهم على احترامهم في المفاوضات وأتمنى لهم التوفيق".

وتابع "من العيب خروج منتخب مصر من تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما على الأقل يجب أن نكون متفوقين في تلك المراحل السنية إن لم نتفوق في المنتخب الأول".

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وأضاف "لم ننجح في جميع المراحل السنية للمنتخبات وهذا إخفاق لاتحاد الكرة لأن كل شخص يعمل بمزاجه الشخصي ولا توجد طريقة عمل متفق عليها وكل شيء يسير حسب الأهواء".

وكان إبراهيم وحسام حسن قد رحلا عن تدريب المصري بنهاية الموسم الماضي.

وأعلن المريخ تعاقده مع هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للإسماعيلي.

المريخ السوداني إبراهيم حسن حسام حسن
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