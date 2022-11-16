لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يقترب من تجديد عقد بن ناصر

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان

بدأ ميلان التحرك بشكل فعلي لتجديد تعاقد الجزائري إسماعيل بن ناصر حتى 2027.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن الطرفان توصلا لاتفاق على البنود الرئيسية وتتبقى بعض التفاصيل الصغيرة لتمديد التعاقد حتى 2027.

ومن بين البنود زيادة تعاقد الجزائري من 1.5 مليون يورو سنويا إلى 4 ملايين يورو بالإضافة لمكافآت.

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ولم يتحدد بعد إمكانية حذف بند الشرط الجزائي من عقد اللاعب.

ويمتلك بن ناصر شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو يُفعّل فقط في الصيف وفي فترة محددة من سوق الانتقالات.

تجديد تعاقد بن ناصر سيأتي بعد سلسلة من تجديد عقود اللاعبين أبرزها ثيو هيرنانديز وفيكايو توموري وساندرو تونالي وبيير كالولو.

ويبحث ميلان الإبقاء على متوسط ميدانه الجزائري الذي أصبح عنصرا أساسيا في كتيبة ستيفانو بيولي ولا غنى عنه.

لاعب الوسط البالغ 24 عاما خاض الموسم الحالي 21 مباراة بقميص ميلان سجل هدفا وصنع آخر.

وارتدى قميص الروسونيري في 126 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 وساهم في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

إسماعيل بن ناصر ميلان الدوري الإيطالي
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