مانشيني: إيطاليا تستحق التأهل لـ كأس العالم ولكن

يرى روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا أن بلاده تستحق التأهل لـ كأس العالم 2022.

ويغيب منتخب إيطاليا بطل يورو 2020 عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة نصف نهائي الملحق الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية.

وقال روبرتو مانشيني في المؤتمر الصحفي: "سيكون شهرا صعبا، بدأ للتو. في ظل المرارة التي قد نشعر بها في الوقت الحالي، يجب خوض المباريات، وهناك أشياء يجب رؤيتها وتقييمها".

وأضاف "هناك أشياء إيجابية لنا وحتى مارس المقبل، سنحاول تجربة لاعبين وأفكار جديدة".

وأردف "مررت بتجربة سيئة منذ مارس الماضي، نستحق التأهل لكأس العالم، لكننا أهدرنا فرصنا".

وتابع "بعد رضا كبير جاءت خيبة آمل أكبر والآن لا يمكننا فعل أي شيء، كأس العالم بدون إيطاليا سيكون صعبا، علينا العمل بالطريقة الصحيحة للتأكد من ألا تحدث مجددا".

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة ألبانيا وديا اليوم الأربعاء.

وسيخوض منتخب ودية أخرى ضد النمسا يوم الأحد المقبل.