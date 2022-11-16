مانشيني: إيطاليا تستحق التأهل لـ كأس العالم ولكن

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 10:57

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

يرى روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا أن بلاده تستحق التأهل لـ كأس العالم 2022.

ويغيب منتخب إيطاليا بطل يورو 2020 عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة نصف نهائي الملحق الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية.

وقال روبرتو مانشيني في المؤتمر الصحفي: "سيكون شهرا صعبا، بدأ للتو. في ظل المرارة التي قد نشعر بها في الوقت الحالي، يجب خوض المباريات، وهناك أشياء يجب رؤيتها وتقييمها".

وأضاف "هناك أشياء إيجابية لنا وحتى مارس المقبل، سنحاول تجربة لاعبين وأفكار جديدة".

وأردف "مررت بتجربة سيئة منذ مارس الماضي، نستحق التأهل لكأس العالم، لكننا أهدرنا فرصنا".

وتابع "بعد رضا كبير جاءت خيبة آمل أكبر والآن لا يمكننا فعل أي شيء، كأس العالم بدون إيطاليا سيكون صعبا، علينا العمل بالطريقة الصحيحة للتأكد من ألا تحدث مجددا".

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة ألبانيا وديا اليوم الأربعاء.

وسيخوض منتخب ودية أخرى ضد النمسا يوم الأحد المقبل.

إيطاليا كأس العالم
نرشح لكم
جناح المغرب: لن نذهب إلى قطر لقضاء عطلة.. سنكون الحصان الأسود منتخب فرنسا يستدعي كولو مواني بديلا لـ نكونكو في كأس العالم حلم المونديال يضيع.. فرنسا تعلن استبعاد نكونكو من كأس العالم للإصابة لوكاكو يخضع لفحص طبي وموقفه من المشاركة في كأس العالم ناثان أكي: منتخب هولندا ذاهب إلى كأس العالم للتتويج بالبطولة أجويرو يرفض المقارنات بين ميسي ومارادونا بسبب تدخل قوي من كامافينجا.. إصابة نكونكو في تدريبات فرنسا ساني: منتخب ألمانيا جائع.. وحققت حلم الطفولة
أخر الأخبار
جناح المغرب: لن نذهب إلى قطر لقضاء عطلة.. سنكون الحصان الأسود 4 دقيقة | قطر 2022
أسامة نبيه: استبعاد إمام عاشور كان بسبب أدائه.. وحقيقة الخلاف مع شيكابالا 11 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم حسن يكشف سبب فشل مفاوضات تدريب المريخ السوداني 17 دقيقة | الوطن العربي
لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يقترب من تجديد عقد بن ناصر 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشيني: إيطاليا تستحق التأهل لـ كأس العالم ولكن 46 دقيقة | قطر 2022
منتخب فرنسا يستدعي كولو مواني بديلا لـ نكونكو في كأس العالم 55 دقيقة | قطر 2022
مواعيد مباريات الأربعاء 16 نوفمبر 2022.. الإمارات ضد الأرجنتين وعمان تواجه ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
أسامة جلال: لا نرى مواجهة بلجيكا مباراة ودية.. والمنتخب في مرحلة بناء 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول