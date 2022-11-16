منتخب فرنسا يستدعي كولو مواني بديلا لـ نكونكو في كأس العالم

استدعى منتخب فرنسا راندال كولو مواني مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني بديلا لـ كريستوفر نكونكو بعد استبعاده للإصابة في كأس العالم 2022.

وتعرض نكونكو لإصابة بالتواء في الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من زميله في المنتخب إدوارد كامافينجا أثناء تدريبات الديوك استعدادا لـ كأس العالم.

ويعد نكونكو ثاني لاعب يخرج من قائمة فرنسا بسبب الإصابة بعد بريسنيل كيمبيبي مدافع باريس سان جيرمان والذي دخل بدلا منه أكسيل ديساسي لاعب موناكو.

Didier Deschamps a décidé de convoquer Randal Kolo Muani pour remplacer Christopher Nkunku ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/U16wGla7yF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2022

مواني سبق وأن تواجد مع منتخب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية سبتمبر الماضي.

وحضر صاحب الـ23 عاما في مباراتين بقميص منتخب فرنسا بديلا أمام الدنمارك والنمسا بواقع 9 دقائق.

وشارك المهاجم الفرنسي مع فرانكفورت الموسم الحالي في 23 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 آخرين.

وتأتي القائمة النهائية الحالية للديوك كالآتي:

حراسة المرمى

هوجو لوريس (توتنام الإنجليزي)

ألفونسو أريولا (فولام الإنجليزي)

مانداندا (مارسيليا الفرنسي)

الدفاع

إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي)

ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي)

ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي)

أليكس ديساسي (موناكو الفرنسي)

جول كوندي (برشلونة الإسباني)

بنيامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني)

دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)

رافائيل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط

ماتيو جيندوزي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي)

يوسف فوفانا (موناكو الفرنسي)

أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)

أورلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني)

جوردان فيرتو (مارسيليا الفرنسي)

إدوارد كامافينجا (ريال مدريد الإسباني)

الهجوم

كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)

أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني)

أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

عثمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني)

كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني)

ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني)

راندال كولو مواني (إينتراخت فرانكفورت الألماني)

ويستعد منتخب فرنسا للسفر إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم.

حامل لقب المونديال يلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من تونس والدنمارك وأستراليا.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في المونديال بمواجهة أستراليا في الـ22 من نوفمبر الجاري.