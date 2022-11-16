مواعيد مباريات الأربعاء 16 نوفمبر 2022.. الإمارات ضد الأرجنتين وعمان تواجه ألمانيا

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 10:29

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين

تبدأ اليوم المباريات الودية للمنتخبات استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

الإمارات × الأرجنتين - 5:30 مساء.. أبو ظبي الرياضية 1.

السعودية × كرواتيا - 2:00 مساء.. SSC سبورت 1.

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إيران × تونس - 1:00 مساء.

عمان × ألمانيا - 7:00 مساء.. عمان الرياضية.

ألبانيا × إيطاليا - 9:45 مساء.. بي إن سبورتس 6.

الجزائر × مالي - 9:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا.

مباريات ودية الأرحنتين الإمارات السعودية ، الإمارات ، السهلاوي كرواتيا عمان ألمانيا تونس
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