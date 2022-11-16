مواعيد مباريات الأربعاء 16 نوفمبر 2022.. الإمارات ضد الأرجنتين وعمان تواجه ألمانيا

أسامة جلال: لا نرى مواجهة بلجيكا مباراة ودية.. والمنتخب في مرحلة بناء

إيناسيو: مسيرة فيريرا مع الزمالك ممتازة.. وهذا ما ينقص كهربا ولم أفاوض الإسماعيلي