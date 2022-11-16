أسامة جلال: لا نرى مواجهة بلجيكا مباراة ودية.. والمنتخب في مرحلة بناء

شدد أسامة جلال لاعب مصر وبيراميدز أن المنتخب لا يرى مواجهة بلجيكا مباراة ودية بل أنها ضرورية من أجل بناء الفريق.

وكان أسامة جلال آخر المنضمين لقائمة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لمواجهة بلجيكا وديا بعد مشاركته الإفريقية مع بيراميدز في الكونفدرالية.

وقال أسامة جلال في تصريحات لـ أون تايم سبورتس 2: "درسنا بلجيكا بشكل جيد، وشاهدنا الكثير من مبارياتهم. لا نرى المباراة ودية بل أنها ضرورية من أجل بناء المنتخب الفترة المقبلة".

وأضاف "نعلم جميعا أن مواجهة فريق في التصنيف الثاني لن تكون سهلة، لكنها ستضيف الكثير إلينا".

فيما تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لمنتخب مصر لـ أون تايم سبورتس 2: "حظينا باستقبال كبير من جانب الجماهير، مبيعات التذاكر تسير بشكل جيد، ونفكر في توفير تذاكر إضافية".

وواصل "هناك ضغط لكننا نحاول توفير جميع ما يطلبه الجهاز الفني".

وأتم "نأمل في تقديم مباراة على مستوى عال أمام فريق كبير مثل بلجيكا".

ويواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا الجمعة المقبلة في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

يذكر أن تلك المباراة ستكون الودية الوحيدة التي يخوضها منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويلعب منتخب بلجيكا في المونديال في المجموعة السادسة بجوار كندا والمغرب وكرواتيا.

ذاكرنا بلجيكا كويس واتفرجنا على لعبهم

حاطين في دماغنا انها مش مباراة ودية بل أنها مباارة استعداد للفترة المقبلة

إحنا في فترة بناء مع المنتخب

ومواجهة بلجيكا هتضيفلنا كتير

وليد العطار

المعسكر ماشي

واحنا بنحاول نوفر كل ما يطلبه الجهاز الفني

نآمل أن نقدم مباراة مأمولة

مبيعات التذاكر ماشية بشكل كويس

في ضغط كبير على المبيعات التذاكر ونحن نحاول توفير تذاكر إضافية