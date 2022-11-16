إيناسيو: مسيرة فيريرا مع الزمالك ممتازة.. وهذا ما ينقص كهربا ولم أفاوض الإسماعيلي

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

أوجوستو إيناسيو

أشاد أوجوستو إيناسيو المدير الفني الأسبق للزمالك بمسيرة مواطنه البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع الفريق الأبيض.

وتحدث إيناسيو عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "مسيرة فيريرا مع الزمالك ممتازة، فاز بالدوري وكأس مصر الموسم الماضي ويقوم بعمل جيد".

وواصل "بعض المباريات لا تسير كما يرغب مثلما مؤخرا وهذا يحدث مع أي مدرب، أتمنى للزمالك وجماهيره النجاح ونجاح النادي يسعدني".

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وعن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" وإيقافه قال: "لا أعرف ماذا يحدث مع كهربا، عندما انضم لديسبورتيفو أفيش علمت من رئيس النادي أن لاعب ما سيأتي وبعدها عرفت أنه كهربا لكن قبل ذلك لم أكن أعرف".

وأكمل "عملنا معا لشهر وتدرب معي في الزمالك كذلك، وكان الفريق في البرتغال يسير بإيقاع معين لم يستطع ملائمته وكان يحتاج لبعض العمل وبعدها عرفت بانتقاله للأهلي ولا أعرف ماذا يحدث الآن".

وأردف "أشعر بالأسف ولكن هذا موضوع شخصي يخص كهربا ولا أعرف عن تلك الأزمة".

وواصل إيناسيو "كهربا لاعب ممتاز ولكن لا بد أن يهتم بالناحية البدنية، عاملناه بكل احترام في ديسبورتيفو أفيش مثلما كنا نعامل كل اللاعبين".

وعن مفاوضات الإسماعيلي قال: "تحدث معي أحد الوسطاء لتدريب الإسماعيلي ولكن لم يتحدث معي أحد مسؤولي النادي".

وبسؤاله هل يحب العودة لمصر لخوض تجربة جديدة قال: "هذا يعتمد إن كان هناك دعوة مقبولة لتدريب فريق في مصر ويعتمد الأمر على الحديث عن المشروع وعن الفريق وأتمنى العودة لمصر ويسعدني حدوث هذا".

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