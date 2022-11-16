حلم المونديال يضيع.. فرنسا تعلن استبعاد نكونكو من كأس العالم للإصابة

أعلن منتخب فرنسا استبعاد كريستوفر نكونكو مهاجم الديوك وفريق آر بي لايبزج الألماني من قائمة كأس العالم للإصابة.

كريستوفر نكونكو النادي : لايبزج فرنسا

وتأكدت إصابة نكونكو بالتواء في الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من زميله في المنتخب إدوارد كامافينجا.

وأرسل المنتخب الفرنسي الملف الطبي الخاص باللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استبداله بلاعب آخر في قائمة فرنسا.

ومن المنتظر أن يعلن منتخب فرنسا عن اللاعب الجديد الذي سيحل بدلا من نكونكو عقب الحصول على الموافقة من فيفا.

ويعد نكونكو ثاني لاعب يخرج من قائمة فرنسا بسبب الإصابة بعد بريسنيل كيمبيبي مدافع باريس سان جيرمان والذي دخل بدلا منه أكسيل ديساسي لاعب موناكو.

وكشف راديو مونت كارلو الفرنسي أن راندال كولو مواني مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني هو البديل الأقرب لـ نكونكو في قائمة فرنسا.

ويستعد منتخب فرنسا للسفر إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم.

حامل لقب المونديال يلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من تونس والدنمارك وأستراليا.

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