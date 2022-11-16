طاهر: فيتوريا يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا من أجل الجمهور

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر - طاهر محمد طاهر

أشاد طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر بروي فيتوريا المدير الفني للفراعنة وقدرته على الاهتمام بأدق التفاصيل خلال تدريبات الفريق.

وتحدث طاهر لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "في المعسكر انضم لنا كل اللاعبين وسنخوض أول مران كامل وسنركز على التدريبات الفنية وكيف سنواجه بلجيكا".

وواصل "هذه مباراة كلنا ننتظرها سواء لاعبين أو جماهير، في الكويت هنا الكثير من المصريين وهذا أمر جيد أن نخوض المباراة في بلد عربي".

أخبار متعلقة:
دياب: العقوبة على الأفراد وليس الأهلي.. والجمهور الأحمر سيحضر المباراة المقبلة هازارد: هناك لاعبين في ريال مدريد أفضل مني.. لن أغادر ولكن لوكاكو يخضع لفحص طبي وموقفه من المشاركة في كأس العالم

وأتم "هذه مباراة ودية في النهاية لكننا نريد الظهور بأفضل شكل ومن يحضر للملعب يشاهد مباراة جيدة وأن تكون النتيجة في صالحنا، روي فيتوريا يتحدث معنا كثيرا ويركز معنا في كافة التفاصيل الصغيرة".

ويواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا الجمعة المقبلة في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

يذكر أن تلك المباراة ستكون الودية الوحيدة التي يخوضها منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويلعب منتخب بلجيكا في المونديال في المجموعة السادسة بجوار كندا والمغرب وكرواتيا.

مصر بلجيكا منتخب مصر طاهر محمد طاهر
نرشح لكم
محمد صلاح ينضم لمران منتخب مصر في الكويت وصول مصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر منتخب مصر يخوض مرانه في الكويت بمشاركة النني وكوكا بعثة المنتخب الأولمبي تصل إلى المغرب نهاية حلم كأس العالم.. منتخب الناشئين يخسر أمام المغرب في تصفيات أمم إفريقيا استدعاء مروان حمدي لقائمة منتخب مصر بدلا من مرموش وصول محمد صلاح للكويت للانضمام معسكر منتخب مصر تشكيل منتخب مصر للناشئين - جبريال وأيمن أمير يقودان الفريق لمواجهة المغرب
أخر الأخبار
أسامة جلال: لا نرى مواجهة بلجيكا مباراة ودية.. والمنتخب في مرحلة بناء 5 دقيقة | الكرة المصرية
إيناسيو: مسيرة فيريرا مع الزمالك ممتازة.. وهذا ما ينقص كهربا ولم أفاوض الإسماعيلي 7 دقيقة | الكرة المصرية
حلم المونديال يضيع.. فرنسا تعلن استبعاد نكونكو من كأس العالم للإصابة 8 دقيقة | قطر 2022
طاهر: فيتوريا يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا من أجل الجمهور 22 دقيقة | منتخب مصر
دياب: العقوبة على الأفراد وليس الأهلي.. والجمهور الأحمر سيحضر المباراة المقبلة 49 دقيقة | الكرة المصرية
هازارد: هناك لاعبين في ريال مدريد أفضل مني.. لن أغادر ولكن ساعة | الدوري الإسباني
لوكاكو يخضع لفحص طبي وموقفه من المشاركة في كأس العالم ساعة | قطر 2022
مدرب ريال مدريد الأسبق يدافع عن رونالدو.. وانتقاد مُبطن لـ تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول