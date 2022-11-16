طاهر: فيتوريا يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا من أجل الجمهور

أشاد طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر بروي فيتوريا المدير الفني للفراعنة وقدرته على الاهتمام بأدق التفاصيل خلال تدريبات الفريق.

وتحدث طاهر لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "في المعسكر انضم لنا كل اللاعبين وسنخوض أول مران كامل وسنركز على التدريبات الفنية وكيف سنواجه بلجيكا".

وواصل "هذه مباراة كلنا ننتظرها سواء لاعبين أو جماهير، في الكويت هنا الكثير من المصريين وهذا أمر جيد أن نخوض المباراة في بلد عربي".

وأتم "هذه مباراة ودية في النهاية لكننا نريد الظهور بأفضل شكل ومن يحضر للملعب يشاهد مباراة جيدة وأن تكون النتيجة في صالحنا، روي فيتوريا يتحدث معنا كثيرا ويركز معنا في كافة التفاصيل الصغيرة".

ويواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا الجمعة المقبلة في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

يذكر أن تلك المباراة ستكون الودية الوحيدة التي يخوضها منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويلعب منتخب بلجيكا في المونديال في المجموعة السادسة بجوار كندا والمغرب وكرواتيا.