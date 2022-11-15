دياب: العقوبة على الأفراد وليس الأهلي.. والجمهور الأحمر سيحضر المباراة المقبلة

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية عن تفاصيل توقيع عقوبة الإيقاف عبد جمهور الأهلي الذي حضر مباراة الداخلية الماضية في الدوري.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "أي عقوبة تكون على من افتعل الخطأ ولا نختص أندية بعينها، وأي خروج عن النص غير مقبول".

وأضاف "يتم تحديد العقوبات من خلال شريط المباراة الأصلي ومراقب المباراة".

أخبار متعلقة:
الخطيب يعود إلى مصر بعد رحلة علاجية في فرنسا كرة سلة - الأهلي بطل دوري المرتبط سيدات للمرة الثامنة على التوالي بعد هزيمة سبورتنج مران الأهلي - انتظام ربيعة واجتماع بين عبد الحفيظ وكولر

وواصل "كان هناك سباب جماعي خلال مباراة الأهلي والداخلية والعقوبة تم توقيعها على حضور المباراة وليس على النادي الأهلي، والفريق الأحمر جمهوره سيحضر بشكل طبيعي في اللقاء المقبل".

وشدد "لا يمكن الاستئناف على العقوبة من قبل الأهلي".

وأوضح "تذاكر مباراة الأهلي المقبلة ستكون متاحة للبيع بشكل طبيعي ولن يستطيع حجزها من عليه عقوبة من الجمهور".

وبسؤاله عن هل حضور جمهور الزمالك بأعداد أكبر من باقي الأندية رد قائلا: "استقبلنا الشكوى وحتى نستطيع حصر أعداد الجمهور راجعنا كل شيء مع شركة تذكرتي ولكن لا يمكن الحكم على العدد من الصورة".

وتابع "شركة تذكرتي تعلن عدد الحضور في كل مباراة بعد كل جولة ونحن نعمل على ذلك لأن هدفنا هو المساواة بين كل الأندية".

وأتم تصريحاته "الموسم المقبل 2023-2024 سينتهي في 30 مايو مع كل دوريات العالم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الدرع الجديد للدوري المصري خلال الأسابيع المقبلة".

الأهلي الدوري المصري أحمد دياب
نرشح لكم
أسامة جلال: لا نرى مواجهة بلجيكا مباراة ودية.. والمنتخب في مرحلة بناء إيناسيو: مسيرة فيريرا مع الزمالك ممتازة.. وهذا ما ينقص كهربا ولم أفاوض الإسماعيلي طاهر: فيتوريا يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا من أجل الجمهور الخطيب يعود إلى مصر بعد رحلة علاجية في فرنسا تصعيد 4 من قطاع الناشئين لتدريبات الزمالك محمد صلاح ينضم لمران منتخب مصر في الكويت مران الزمالك - تأهيل شلبي ودونجا وتدريبات منفردة لـ أوباما والمثلوثي كاف يعلن تأجيل قرعة مجموعات أبطال إفريقيا والكونفدرالية
أخر الأخبار
أسامة جلال: لا نرى مواجهة بلجيكا مباراة ودية.. والمنتخب في مرحلة بناء 5 دقيقة | الكرة المصرية
إيناسيو: مسيرة فيريرا مع الزمالك ممتازة.. وهذا ما ينقص كهربا ولم أفاوض الإسماعيلي 8 دقيقة | الكرة المصرية
حلم المونديال يضيع.. فرنسا تعلن استبعاد نكونكو من كأس العالم للإصابة 8 دقيقة | قطر 2022
طاهر: فيتوريا يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا من أجل الجمهور 22 دقيقة | منتخب مصر
دياب: العقوبة على الأفراد وليس الأهلي.. والجمهور الأحمر سيحضر المباراة المقبلة 49 دقيقة | الكرة المصرية
هازارد: هناك لاعبين في ريال مدريد أفضل مني.. لن أغادر ولكن ساعة | الدوري الإسباني
لوكاكو يخضع لفحص طبي وموقفه من المشاركة في كأس العالم ساعة | قطر 2022
مدرب ريال مدريد الأسبق يدافع عن رونالدو.. وانتقاد مُبطن لـ تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول