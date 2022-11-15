دياب: العقوبة على الأفراد وليس الأهلي.. والجمهور الأحمر سيحضر المباراة المقبلة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية عن تفاصيل توقيع عقوبة الإيقاف عبد جمهور الأهلي الذي حضر مباراة الداخلية الماضية في الدوري.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "أي عقوبة تكون على من افتعل الخطأ ولا نختص أندية بعينها، وأي خروج عن النص غير مقبول".

وأضاف "يتم تحديد العقوبات من خلال شريط المباراة الأصلي ومراقب المباراة".

وواصل "كان هناك سباب جماعي خلال مباراة الأهلي والداخلية والعقوبة تم توقيعها على حضور المباراة وليس على النادي الأهلي، والفريق الأحمر جمهوره سيحضر بشكل طبيعي في اللقاء المقبل".

وشدد "لا يمكن الاستئناف على العقوبة من قبل الأهلي".

وأوضح "تذاكر مباراة الأهلي المقبلة ستكون متاحة للبيع بشكل طبيعي ولن يستطيع حجزها من عليه عقوبة من الجمهور".

وبسؤاله عن هل حضور جمهور الزمالك بأعداد أكبر من باقي الأندية رد قائلا: "استقبلنا الشكوى وحتى نستطيع حصر أعداد الجمهور راجعنا كل شيء مع شركة تذكرتي ولكن لا يمكن الحكم على العدد من الصورة".

وتابع "شركة تذكرتي تعلن عدد الحضور في كل مباراة بعد كل جولة ونحن نعمل على ذلك لأن هدفنا هو المساواة بين كل الأندية".

وأتم تصريحاته "الموسم المقبل 2023-2024 سينتهي في 30 مايو مع كل دوريات العالم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الدرع الجديد للدوري المصري خلال الأسابيع المقبلة".