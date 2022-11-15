لوكاكو يخضع لفحص طبي وموقفه من المشاركة في كأس العالم

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

هدف روميلو لوكاكو أمام ليتشي

خضع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان ومنتخب بلجيكا لأشعة رنين اليوم الثلاثاء والتي كشفت عن تحسن حالته استعدادا لكأس العالم 2022.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر

وشارك لوكاكو مع إنتر الموسم الجاري في خمس مباريات فقط وسجل هدفين واحد في الدوري الإيطالي والآخر في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن لوكاكو خضع لفحص طبي وأظهر تحسن حالته والآن سيواصل الجهاز الطبي لبلجيكا متابعة موقفه يوميا.

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وانضم لوكاكو لبعثة منتخب بلجيكا المتواجدة في الكويت لمواجهة مصر وديا الجمعة المقبلة قبل خوض منافسات كأس العالم 2022.

لكن لوكاكو لن يستطيع التواجد في المواجهة الودية.

أما بشان موقفه من كأس العالم فكشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن لوكاكو ربما تكون له فرصة في اللحاق بالدور الأول لكنها ضعيفة.

وأضاف "طبيا نعتقد أن لوكاكو سيكون لائقا للمشاركة في الجزء الثاني من البطولة، يجب أن نتحلى بالمسؤولية ونواجه كل السيناريوهات، نعتقد أنه يمكن أن يكو لنا تأثيرا كبيرا في كأس العالم".

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