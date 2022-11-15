ناثان أكي: منتخب هولندا ذاهب إلى كأس العالم للتتويج بالبطولة

ويعود منتخب هولندا من جديد إلى كأس العالم بعد الغياب عن النسخة الماضية التي توجت بها فرنسا على الأراضي الروسية.

ناثان أكي النادي : مانشستر سيتي هولندا

وقال أكي في حوار عبر فيفا بلس: "أنت لا تشارك في البطولة لمجرد ذلك فقط، نحن ننافس من أجل الفوز باللقب، لدينا فريق شاب، ولعب الجميع معًا لفترة من الوقت ويعرفون بعضهم البعض جيدًا وهذا سيساعدنا في تحقيق ذلك".

وأردف "حلم كأس العالم؟ بدأت ممارسة كرة القدم في سن الـ13 في مقاطعتي، ثم بدأت تمثيل منتخب هولندا في مختلف الفئات العمرية بداية من تحت 15 كان هذا كله من أجل هدف واحد: تمثيل الفريق الأول لمنتخب هولندا".

وأضاف "لقد كان طريقا طويلا وليس ممهدا بالكثير من التقلبات لكن أنا هنا الآن".

وتابع "عندما بدأت في الظهور مع المنتخب 2017، لم يكن يعرفني أحدا لقد غادرت صوب إنجلترا منذ أن كنت صغيرا، حاولت إظهاري قدراتي للجميع والطريقة التي ألعب به، وبذلت المثير من الجهد في الظهور مع فريقي ليتعرف عليّ الجميع. لم أستسلم أبدا بل واصلت المضي قدما وقد وصلت".

وعن ذكرياته في كأس العالم، رد "أتذكر القليل بخصوص كأس العالم 2006، لكن البطولة التي تابعتها عن كثب كانت 2010 كنت أكبر سنا وأفهم ما يدور في الملعب، استمتعت حقا بمشاهدة أرين روبن بسبب طريقة لعبه، كان المفضل بالنسبالي بجانب ويسلي شنايدر".

ويخوض ناثان أكي لأول مرة منافسات كأس العالم رفقة هولندا بعد ظهوره رفقتهم عام 2017.

وخاض صاحب الـ27 عاما بقميص هولندا 29 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر والإكوادور والسنغال.

وتستهل الطواحين مشوارها في البطولة بمواجهة السنغال في الـ21 من نوفمبر الجاري في السادسة مساء.