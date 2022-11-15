أجويرو يرفض المقارنات بين ميسي ومارادونا

يرفض سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي التاريخي ومنتخب الأرجنتين المقارنات المستمرة بين ليونيل ميسي قائد راقصو التانجو ودييجو مارادونا.

وتحدث أجويرو لموقع "ستيك" قائلا: "لم أحب مطلقا تلك المقارنات".

وواصل "الأمر لا يتعلق بمن هو رمز للأرجنتين، كل منهما يحتل مكانة خاصة في قلوب الأرجنتينيين".

وأكمل "أحب أكثر التفكير في كم كوننا محظوظين لامتلاك دييجو وليو، أفضل لاعبين في التاريخ".

ويستعد منتخب الأرجنتين حاليا لخوض منافسات كأس العالم ليحظى ميسي لفرصة الظفر باللقب مثلما توج به مارادونا في 1986.

وأعلن ميسي سابقا أن كأس العالم المقبل سيكون الأخير له.

وكان أفضل إنجاز لميسي هو بلوغ نهائي 2014 قبل الهزيمة أمام ألمانيا.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة في المونديال بجوار كل من السعودية والمكسيك وبولندا.

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