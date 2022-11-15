الخطيب يعود إلى مصر بعد رحلة علاجية في فرنسا

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 22:15

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

الخطيب الأهلي
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