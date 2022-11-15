بسبب تدخل قوي من كامافينجا.. إصابة نكونكو في تدريبات فرنسا
الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 22:14
كتب : FilGoal
غادر كريستوفر نكونكو مهاجم منتخب فرنسا مران الديوك بعدما تعرض للإصابة.
كريستوفر نكونكو
النادي : لايبزج
وخلال مران فرنسا تدخل إدوارد كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد بقوة على نكونكو مهاجم آر بي لايبزج الألماني.
ولم يستطع المهاجم الشاب استكمال المران بسبب الإصابة.
ومن المنتظر أن يجري اللاعب فحوصات طبية لمعرفة مدى إصابته.
وكان راديو مونت كارلو الفرنسي أشار إلى أن كريم بنزيمة شارك في ربع ساعة من تدريبات فرنسا.
🇫🇷 Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65— RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022
ويستعد منتخب فرنسا للسفر إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم.
حامل لقب المونديال يلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من تونس والدنمارك وأستراليا.
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