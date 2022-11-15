بسبب تدخل قوي من كامافينجا.. إصابة نكونكو في تدريبات فرنسا

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو مهاجم منتخب فرنسا

غادر كريستوفر نكونكو مهاجم منتخب فرنسا مران الديوك بعدما تعرض للإصابة.

وخلال مران فرنسا تدخل إدوارد كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد بقوة على نكونكو مهاجم آر بي لايبزج الألماني.

ولم يستطع المهاجم الشاب استكمال المران بسبب الإصابة.

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ومن المنتظر أن يجري اللاعب فحوصات طبية لمعرفة مدى إصابته.

وكان راديو مونت كارلو الفرنسي أشار إلى أن كريم بنزيمة شارك في ربع ساعة من تدريبات فرنسا.

ويستعد منتخب فرنسا للسفر إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم.

حامل لقب المونديال يلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من تونس والدنمارك وأستراليا.

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