كرة سلة - الأهلي بطل دوري المرتبط سيدات للمرة الثامنة على التوالي بعد هزيمة سبورتنج

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

ثريا محمد لاعبة سلة الأهلي

فاز فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي بلقب الدوري المصري المرتبط للمرة الثامنة على التوالي بعد التغلب على سبورتنج.

وحققت سيدات الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 77-54 في المباراة النهائية.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي في دوري المرتبط.. ونتيجة الكبار تحسم اللقب كرة سلة - الأهلي يهزم سبورتنج في ذهاب نهائي مرتبط السيدات.. وحالة تقود لمباراة فاصلة كرة سلة - الكشف عن مواعيد نصف نهائي دوري رجال المرتبط.. ومكان النهائي

ليحسم الأهلي اللقب لصالحه بعدما حقق الفوز في مباراتي الذهاب والعودة للسيدات، بينما فاز سبورتنج بمباراتي الذهاب والعودة لفريق المرتبط تحت 16 عاما.

وكان فريق المرتبط تحت 16 سنة فاز على الأهلي بنتيجة 63-54 في إياب نهائي الدوري قبل قليل.

وبذلك يكون الأهلي حقق 4 نقاط من فوز فريق السيدات في الذهاب والإياب، مقابل نقطتين لسبورتنج من فوز فريق تحت 16 في المباراتين.

وتتوج سيدات الأهلي بطلات لدوري المرتبط.

وحصد سموحة المركز الثالث بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 72-63.

كرة سلة الأهلي دوري المرتبط
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي في دوري المرتبط.. ونتيجة الكبار تحسم اللقب كرة سلة - الأهلي يهزم سبورتنج في ذهاب نهائي مرتبط السيدات.. وحالة تقود لمباراة فاصلة كرة سلة - الكشف عن مواعيد نصف نهائي دوري رجال المرتبط.. ومكان النهائي كرة سلة - الاتحاد المصري يبحث عودة الجماهير مع مسؤولي الأندية كرة سلة - موعد مباراتي الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي المرتبط.. القنوات الناقلة والمعلق كرة سلة - مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط خبر في الجول – الزمالك يوافق على فسخ عقد محترف السلة بالتراضي.. وأسباب القرار كرة سلة - طلائع الجيش يهزم الزمالك بثلاثية قاتلة.. وانتصار الأهلي والاتحاد والجزيرة
أخر الأخبار
أسامة جلال: لا نرى مواجهة بلجيكا مباراة ودية.. والمنتخب في مرحلة بناء ساعة | الكرة المصرية
إيناسيو: مسيرة فيريرا مع الزمالك ممتازة.. وهذا ما ينقص كهربا ولم أفاوض الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
حلم المونديال يضيع.. فرنسا تعلن استبعاد نكونكو من كأس العالم للإصابة ساعة | قطر 2022
طاهر: فيتوريا يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا من أجل الجمهور 2 ساعة | منتخب مصر
دياب: العقوبة على الأفراد وليس الأهلي.. والجمهور الأحمر سيحضر المباراة المقبلة 2 ساعة | الكرة المصرية
هازارد: هناك لاعبين في ريال مدريد أفضل مني.. لن أغادر ولكن 2 ساعة | الدوري الإسباني
لوكاكو يخضع لفحص طبي وموقفه من المشاركة في كأس العالم 2 ساعة | قطر 2022
مدرب ريال مدريد الأسبق يدافع عن رونالدو.. وانتقاد مُبطن لـ تين هاج 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول