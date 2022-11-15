كرة سلة - الأهلي بطل دوري المرتبط سيدات للمرة الثامنة على التوالي بعد هزيمة سبورتنج

فاز فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي بلقب الدوري المصري المرتبط للمرة الثامنة على التوالي بعد التغلب على سبورتنج.

وحققت سيدات الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 77-54 في المباراة النهائية.

ليحسم الأهلي اللقب لصالحه بعدما حقق الفوز في مباراتي الذهاب والعودة للسيدات، بينما فاز سبورتنج بمباراتي الذهاب والعودة لفريق المرتبط تحت 16 عاما.

وكان فريق المرتبط تحت 16 سنة فاز على الأهلي بنتيجة 63-54 في إياب نهائي الدوري قبل قليل.

وبذلك يكون الأهلي حقق 4 نقاط من فوز فريق السيدات في الذهاب والإياب، مقابل نقطتين لسبورتنج من فوز فريق تحت 16 في المباراتين.

وتتوج سيدات الأهلي بطلات لدوري المرتبط.

وحصد سموحة المركز الثالث بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 72-63.