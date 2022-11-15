ميسي يختار أبرز المرشحين للفوز بـ كأس العالم.. مفاجأة

اختار ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022.

وتحدث ميسي لموقع اتحاد أمريكا الجنوبية اليوم الثلاثاء قائلا: "عندما نتحدث عن المرشحين فنحن نتحدث عن الفرق ذاتها".

واستدرك "لكن إن تعين علي وضح ترتيب فأعتقد البرازيل وفرنسا وإنجلترا مرشحون أكثر من البقية".

وأكمل "لكن كأس العالم بطولة صعبة للغاية ومعقدة وكل شيء يمكن أن يحدث".

وأتم ميسي تصريحاته "نحن متحمسون للغاية ولدينا مجموعة لطيفة من اللاعبين ونفكر في كل مباراة خطوة بخطوة".

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة في المونديال بجوار كل من السعودية والمكسيك وبولندا.

ويأمل منتخب الأرجنتين في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأول له منذ عام 1986.

ويخوض منتخب الأرجنتين المونديال بعدما توج بكوبا أمريكا العام الماضي في البرازيل على حساب السليساو ذاته.