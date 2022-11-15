كرة سلة - سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي في دوري المرتبط.. ونتيجة الكبار تحسم اللقب

حقق فريق المرتبط لكرة السلة لسيدات نادي سبورتنج الفوز على الأهلي بنتيجة 63-54 في إياب نهائي الدوري.

وبذلك يكون فريق المرتبط لسيدات سبورتنج حقق الفوز على الأهلي ذهابا وإيابا.

وأصبح حسم اللقب منتظرا في المباراة النهائية بين الفريق الأول للأهلي ضد سبورتنج.

ومن سيفوز بهذه المباراة سيحقق لقب دوري المرتبط للسيدات.

وكان الفريق الأول للأهلي فاز على سبورتنج في ذهاب نهائي الدوري.