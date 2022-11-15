فان دايك: استضافة كأس العالم بقطر؟ أنا لاعب كرة قدم.. لست سياسيا

"أنا لاعب كرة قدم.. لست سياسيا" هكذا جاء رد فيرجيل فان دايك لاعب منتخب هولندا بخصوص خوض كأس العالم 2022 في قطر.

أيامُ تفصلنا عن انطلاق البطولة الأكثر شعبية في عالم كرة القدم وسط شكوك في أحقية قطر باستضافة كأس العالم على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال فان دايك في تصريحات لـ ذا أثليتك: "أعتقد أن الأشخاص في المناصب العليا هم من يمكنهم أن يحدثوا الفارق. نحن لدينا أعين، ستبدأ البطولة ونرى، سنكون منفتحين كفريق على التعليق على الأمور وإحداث تغييرا".

وأضاف "لكن لا ينبغي أن نجبر على القيام بأشياء معينة ربما لست مرتاحا بالقيام بها. لذلك سنرى شعورنا، وكما قلت سنحاول التأثير على كل ما يحدث".

ودعت بعض المنتخبات بارتداء القادة شارة قوس قزح لدعم المثلية الجنسية التي ترفضها قطر أثناء مباريات كأس العالم وعلى رأسهم إنجلترا.

وتابع "لكنني لاعب كرة قدم، أردت أن ألعب كأس العالم منذ أن كنت صغيرا، وهذا هو الشعور الذي ينتابني الآن أنني سأشارك لأول مرة مع هولندا وآمل أن أفوز بالعديد من الألقاب".

وواصل "أنا إنسان وأنتم تعلمون تمامًا أنني لست خجولًا بشأن قول ما أعتقده بالضبط، هذا هو الحال بالتأكيد. لكنني أعتقد أن الرسالة الأكثر أهمية هي أنه لا يجب إجبارك على فعل أشياء لست مرتاحًا لها".

وأتم "سنرى ما سيحدث، ولكن أول شيء هو كرة القدم. أنا لست سياسيًا. الفيفا بالتأكيد أحد المسؤولين الذين يجب أن البداية من جانبهم".

صاحب الـ31 عاما يخوض أول كأس عالم رفقة هولندا بعدما غابت الطواحين عن المونديال السابق 2018.

وخاض فان دايك بقميص هولندا 49 مباراة ونجح خلالها في تسجيل 6 أهداف.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر والإكوادور والسنغال.

ويستهل المنتخب الهولندي مشواره في البطولة بمواجهة السنغال في 21 نوفمبر الجاري في السادسة مساء.