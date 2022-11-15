تصعيد 4 من قطاع الناشئين لتدريبات الزمالك

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 19:46

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا - مران الزمالك في الإمارات

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين.

وصعد الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا كل من، عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003 ومصطفى شكري ظهير أيسر فريق 2001 ومحمد خضري لاعب وسط 2002 وحاتم سكر ظهير أيسر 2001.

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ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمنح الفرصة للاعبي فرق الشباب في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بسبب وجود العديد من اللاعبين من منتخب مصر الأول في الكويت لمواجهة بلجيكا وديا، وعدد آخر من اللاعبين مع منتخب مصر الأولمبي في المغرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‎

الزمالك مران الزمالك فيريرا
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