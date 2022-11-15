محمد صلاح ينضم لمران منتخب مصر في الكويت

شارك محمد صلاح قائد منتخب مصر في مران الفراعنة في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وخاض منتخب مصر مرانه في ملعب نادي الكويت استعدادا لمباراة بلجيكا الودية يوم الجمعة المقبل في استاد جابر الأحمد الدولي.

وشهد المران مشاركة كل اللاعبين المتواجدين في المعسكر بعد انضمام صلاح ومصطفى محمد ومروان حمدي.

وأدى أحمد الشناوي حارس المرمى تدريبات فردية مع مدرب حراس المرمى لويس إستيفيس بعد أن لتدريبات تأهيلية أمس تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

وتقام المباراة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، ضمن استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.