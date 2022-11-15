محمد صلاح ينضم لمران منتخب مصر في الكويت

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح في مران منتخب مصر

شارك محمد صلاح قائد منتخب مصر في مران الفراعنة في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وخاض منتخب مصر مرانه في ملعب نادي الكويت استعدادا لمباراة بلجيكا الودية يوم الجمعة المقبل في استاد جابر الأحمد الدولي.

وشهد المران مشاركة كل اللاعبين المتواجدين في المعسكر بعد انضمام صلاح ومصطفى محمد ومروان حمدي.

أخبار متعلقة:
المنتخب الأولمبي يخوض تدريبه الأول في المغرب وصول مصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر منتخب مصر يخوض مرانه في الكويت بمشاركة النني وكوكا

وأدى أحمد الشناوي حارس المرمى تدريبات فردية مع مدرب حراس المرمى لويس إستيفيس بعد أن لتدريبات تأهيلية أمس تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

وتقام المباراة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، ضمن استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

محمد صلاح منتخب مصر
نرشح لكم
وصول مصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر منتخب مصر يخوض مرانه في الكويت بمشاركة النني وكوكا بعثة المنتخب الأولمبي تصل إلى المغرب نهاية حلم كأس العالم.. منتخب الناشئين يخسر أمام المغرب في تصفيات أمم إفريقيا استدعاء مروان حمدي لقائمة منتخب مصر بدلا من مرموش وصول محمد صلاح للكويت للانضمام معسكر منتخب مصر تشكيل منتخب مصر للناشئين - جبريال وأيمن أمير يقودان الفريق لمواجهة المغرب مدرب بلجيكا: مواجهة مصر تفي بجميع جوانب استعداداتنا لـ كأس العالم
أخر الأخبار
أجويرو يرفض المقارنات بين ميسي ومارادونا 6 دقيقة | قطر 2022
الخطيب يعود إلى مصر بعد رحلة علاجية في فرنسا 29 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب تدخل قوي من كامافينجا.. إصابة نكونكو في تدريبات فرنسا 30 دقيقة | قطر 2022
ساني: منتخب ألمانيا جائع.. وحققت حلم الطفولة 47 دقيقة | قطر 2022
كرة سلة - الأهلي بطل دوري المرتبط سيدات للمرة الثامنة على التوالي بعد هزيمة سبورتنج 48 دقيقة | كرة سلة
ميسي يختار أبرز المرشحين للفوز بـ كأس العالم.. مفاجأة ساعة | قطر 2022
للغياب عن كأس العالم؟ لاعب ليفربول الشاب يتخلى عن تمثيل البرتغال ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي في دوري المرتبط.. ونتيجة الكبار تحسم اللقب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول