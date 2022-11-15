محمد صلاح ينضم لمران منتخب مصر في الكويت
الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 19:18
كتب : FilGoal
شارك محمد صلاح قائد منتخب مصر في مران الفراعنة في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا.
وخاض منتخب مصر مرانه في ملعب نادي الكويت استعدادا لمباراة بلجيكا الودية يوم الجمعة المقبل في استاد جابر الأحمد الدولي.
وشهد المران مشاركة كل اللاعبين المتواجدين في المعسكر بعد انضمام صلاح ومصطفى محمد ومروان حمدي.
وأدى أحمد الشناوي حارس المرمى تدريبات فردية مع مدرب حراس المرمى لويس إستيفيس بعد أن لتدريبات تأهيلية أمس تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.
وتقام المباراة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، ضمن استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
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