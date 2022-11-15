بيرناردو: أحلم بالفوز بكأس العالم.. ورونالدو السلاح الفتاك لـ البرتغال

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - البرتغال

شدد بيرناردو سيلفا نجم منتخب البرتغال على أن كريستيانو رونالدو من الطبيعي أن يلعب في كل المباريات لأنه السلاح الفتاح لبلاده في كأس العالم.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

البرتغال

وقال بيرناردو في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "الواقع هو أنه عندما تمتلك لاعبا مثل كريستيانو رونالدو فمن الطبيعي أن يلعب لأنه يمكنه الفوز بالمباراة في الدقائق الأخيرة".

وأضاف "الشيء نفسه ينطبق على المنتخبات الأخرى، على سبيل المثال فرنسا دائما تعتمد على كيليان مبابي لأنه يستطيع حسم المباريات في أي وقت، البرازيل لديها نيمار والأرجنتين معها ليونيل ميسي".

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وواصل "عندما يكون لديك هذا النوع من اللاعبين إلى جانبك عليك الاستفادة منهم، وعلى الرغم أنني أوافق على أنه لا يمكنك الاعتماد بشكل مفرط عليهم لأن هذا يعطل من طريقة لعب الفريق، ولكن وجود مثل هؤلاء اللاعبين يعد سلاحا قويا".

وأكمل "بالطبع أفكر في الفوز بكأس العالم إنه حلم كل طفل فهي أكبر بطولة كرة قدم في العالم، لكننا سنخوض كل مباراة على حدة وأنا أعتقد أن هذه هي الطريقة الأفضل للفوز بأي بطولة سواء كانت للنادي أو المنتخب".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو أن نكون الأبطال، علينا أن نتعامل مع الأمر بهدوء ونلعب مباراة تلو الأخرى، وبذلك نستطيع الوصول إلى الهدف".

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بجانب كل من غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

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