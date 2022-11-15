مران الزمالك - تأهيل شلبي ودونجا وتدريبات منفردة لـ أوباما والمثلوثي

أدى مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

وخاض شلبي تدريبات منفردة تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، قبل خوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز شلبي بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الحالية استعدادا للمباريات المقبلة .

وضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا منفردا ليوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وخضع أوباما لبرنامج تدريبي تحت قيادة أندرية فيليب مدرب الأحمال.

وأدى أوباما تدريبات بدنية ببعض الأدوات التدريبية التي أعدها مخطط الأحمال داخل الملعب.

وبدأ نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها في غضروف الركبة.

وأزال دونجا اللاصق الطبي على موضع الإصابة، وأدى تدريبات بالركض حول الملعب.

وظهر اللاعب بحالة جيدة بعدما أدى جزء تأهيلي ثم خاض تدريبات منفردة بالركض حول الملعب، وتعد هذه هي المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية.

وسيحدد الجهاز الطبي موعد مشاركة دونجا في التدريبات الجماعية وفقا لسير البرنامج التأهيلي

وخاض التونسي حمزة المثلوثي تدريبات منفردة بعد انتظامه في المران أمس.

وفضل جوسفالدو فيريرا المدير الفني خضوع اللاعب التونسي لتدريبات منفردة بالركض حول الملعب لتجنب الإجهاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.