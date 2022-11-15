والد لياو: نعمل على تمديد تعاقده مع ميلان

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

شدد أنطونيو لياو والد رافاييل لياو لاعب ميلان على أن نجله يعمل حاليا على تمديد فريقه مع النادي الإيطالي.

رافائيل لياو

النادي : ميلان

ميلان

وقال والد لياو في تصريحات لصحيفة ريكورد البرتغالية: "نعمل على تمديد تعاقد لياو مع ميلان وحتى نهايته في 2024 سنتعامل مع كل شيء وليس بالضرورة عن اهتمام تشيلسي أو برشلونة أو ريال مدريد".

وتابع "رافاييل يحب البقاء في إيطاليا ولديه ميل للإيطاليين وهذا الشيء الذي لا يفضله البرتغاليين".

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وأضاف "لقد تم اختيار رافاييل كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي ليس بسبب وسامته ولكن لأنه الأفضل".

وينتهي تعاقد ليا مع ميلان بنهاية الموسم المقبل.

ويتواجد شرط جزائي في عقد اللاعب مقابل 150 مليون يورو ولكن وفقا للتقارير فإن الشرط قد انتهت صلاحيته وحاول تشيلسي التعاقد معه في شهر أغسطس الماضي.

وانضم لياو لميلان في 2019 قادما من ليل مقابل 15 مليون يورو.

وشارك لياو مع ميلان في 135 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 34 هدفا وصنع 30 آخرين.

رافاييل لياو الدوري الإيطالي ميلان
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