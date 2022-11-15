اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي كرواتيا في كأس العالم
الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 15:59
كتب : محمود صلاح
هل تتذكر من هو قائد منتخب البرتغال في كأس العالم 2018.
لأي مدى تعرف لاعبي منتخب كرواتيا؟
اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ كرواتيا في كأس العالم.
يمكنك أن تختبر معلوماتك من هنــــــــــــــــــــا.
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