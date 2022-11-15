اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي كرواتيا في كأس العالم

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 15:59

كتب : محمود صلاح

كرواتيا واسكتلندا - يورو 2020

هل تتذكر من هو قائد منتخب البرتغال في كأس العالم 2018.

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب كرواتيا؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ كرواتيا في كأس العالم.

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