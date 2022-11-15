اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 1998

نسخة يعتبرها معظم عشاق كرة القدم بأنها أفضل نسخة لكأس العالم، تألق فيها الكثير من النجوم، إنها نسخة مونديال 1998.

هل تعرف من حمل اللقب في النهاية، ومن هو أفضل لاعب في البطولة؟

أمامك عدة أسئلة عن هذه نهائي النسخة التي أقيمت في فرنسا، أرنا إجاباتك.

اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك في هذا الاختبار.

ماذا تعرف عن نهائي كأس العالم 1998؟ يمكنك أن تختبر معلوماتك من هنــــــــــــــــــــا.