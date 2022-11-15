كأس العالم - كرواتيا.. الآن سيتذكرونه جيدا

"لا أتذكر" جملة بسيطة كما تبدو ولكنها في كرواتيا ليست كذلك، وباتت كحائط الصد المنيع في العلاقة بين الشعب ولوكا مودريتش قائد منتخب كرة القدم.

لوكا مودريتش؟ قد تبدو الفقرة السابقة صادمة نوعا ما إن لم تكن تعلم بتلك القصة، ولكن علاقة الشعب الكرواتي بقائد المنتخب الذي يعتبر مصدر إلهام وفخر لمختلف المشجعين حول العالم، كانت متوترة بشدة خلال السنوات الماضية بسبب جملة "لا أتذكر".

شهادة أدلى بها مودريتش في يونيو 2017 أمام القضاء الكرواتي وكانت إجابته "لا أتذكر" وكانت تلك الجملة سببا في شن حملة ضد قائد المنتخب حتى أن مشجعي بلاده اتخذوا تلك الجملة من أجل السخرية من قائد منتخبهم في مختلف المناسبات وآخرها كأس العالم في روسيا.

وبالرغم من تلك العلاقة المتوترة، قاد مودريتش منتخب كرواتيا في النسخة الماضية من كأس العالم لإنجاز هو الأكبر في تاريخ البلاد.

ولم يكتف مودريتش بقيادة كرواتيا حديثة العهد إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ولكن نجح قائد المنتخب في التتويج بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2018 كأول لاعب كرواتي يحصد الجائزة.

وبات من المنطقي أن يتذكر شعب كرواتيا، لوكا مودريتش جيدا الآن إذ بات اللاعب جزءا من تاريخ كرة القدم في البلاد بتحقيق الإنجاز الأبرز في الرياضة لديهم.

ثاني أكثر شخص مكروه

تعود القصة إلى قضية فساد كبرى في كرواتيا، بطلها هو زدرافكو ماميتش الرجل الأشهر والأقوى في تاريخ كرة القدم ورئيس دينامو زغرب السابق.

كان ماميتش وفقا للتحقيقات في كرواتيا يجبر لاعبي فريق دينامو زغرب بالتوقيع على عقد يفيد بحصوله على مبلغ كبير مقابل أي صفقة، وكان من بين تلك الصفقات انتقال لوكا مودريتش إلى توتنام في 2008.

أشارت التحقيقات إلى أن قيمة انتقال مودريتش كانت 21 مليون يورو وهو رقم ضخم في ذلك التوقيت خاصة عند مقارنته بصفقات عدد من لاعبين تم ذكر أسماءهم في القضية مثل ديان لوفرين وإدواردو سيلفا.

واجهت المحكمة مودريتش بالتحقيقات التي تفيد حصوله على نصف قيمة انتقاله وهي 10.5 ملايين يورو بعيدا عن تعاقده مع ناديه الإنجليزي، وكشفت الشهادات والتسجيلات ذهاب ماريو نجل ماميتش رفقة مودريتش إلى البنك والحصول على مبلغ كبير منه وأنه قائد منخب كرواتيا حصل على 1.4 مليون يورو فقط منهم.

تم إلقاء القبض على ماميتش في 2015 وحكمت المحكمة وقتها عليه بالسجن لمدة ست سنوات ونصف ولكنه هرب وقتها إلى لابوسنة والهرسك، وامتثل مودريتش عام 2017 للمحكمة من أجل الإدلاء بشهادته.

وعلى توقعات الرأي العام في كرواتيا جاءت شهادة مودريتش مخيبة للآمال إذ كانت إجابته مقتضبة ومختصرة وهي "لا أتذكر" وهو ما أغضب مشجعي كرواتيا واتمهموا مودريتش بالتواطؤ مع ماميتش.

وبرر مودريتش للمحكمة وقت شهادته أنه لا يمكنه تذكر التفاصيل الأساسية مثل المبلغ الذي حصل عليه في أول أيامه مع دينامو زغرب.

وصفت وسائل الإعلام لوكا مودريتش بعد شهادته بـ "ثاني أكثر شخص مكروه في كرواتيا" إذ يأتي في المرتبة بعد ماميتش نفسه.

برر البعض شهادة مودريتش أمام المحكمة بالخوف من بطش ماميتش وعلاقاته لكن ذلك لم يقنع أغلب الغاضبين من شهادته.

ملاحقة وتتويج

ظلت شهادة مودريتش تلاحقه في كل مكان، إذ استبدل مشجعوا كرواتيا اسم مودريتش نفسه بجملة "لا أتذكر"، وارتدى عدد من المشجعين بالفعل قميص المنتخب بالرقم 10 الذي يعود إلى مودريتش ولكن بتغيير اسمه إلى "Ne Sjecam Se" أي لا أتذكر ولكن باللغة الكرواتية.

وكشفت شبكة ESPN في تقرير سابق أعدته عن علاقة مودريتش بجماهير كرواتيا عن تشويه جدارية للاعب في مدينة موستار بسبب شهادته بالإضافة إلى توجيه رسائل عبر جدران المباني بمدينة زغرب تحت عنوان "لوكا، ستتذكر هذا اليوم".

حمل لوكا مودريتش آمال شعب كرواتيا على عاتقه في كأس العالم 2018 كونه قائد الفريق رغم العلاقة المتوترة بينهم، ولكن بالرغم من ذلك ظلت تلك الشهادة تلاحقه حتى في المونديال نفسه.

This is the hotel in Zadar where the Modrić family used to live as war refugees. "Luka, you'll remember this one day" (via @Jutarnji) pic.twitter.com/LcjYcMejyY — Aleksandar Holiga (@AlexHoliga) June 14, 2017

إذ أعرب مودريتش عن غضبه بعد سؤاله خلال مؤتمر صحفي في المونديال السابق عن قضية ماميتش وموقفه من احتمالية صدور حكم بسجن وقاطعه قائد كرواتيا وقتها قائلا: "كم من الوقت استغرقت لتفكر في ذلك السؤال؟ نحن في كأس العالم وأنت تسأل عن أمور أخرى هل لا يوجد شيء ذكي لتسأل عنه؟".

وبالرغم من تلك الملاحقات التي طاردت مودريتش نجح في قيادة بلاده لتحقيق الحلم بإنجاز التأهل إلى نهائي كأس العالم ولم يكتف بذلك بل كان الأفضل في البطولة.

تأهل بالنيران الصديقة

حسم منتخب كرواتيا تأهله إلى كأس العالم ليس فقط في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال ولكن في آخر تسع دقائق بالنيران الصديقة.

وكان من المتوقع أن يتأهل منتخب كرواتيا حتى وإن لم يتصدر مجموعته بعد أن اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره فيما بعد باستبعاد المنتخب الروسي من التصفيات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

تواجد منتخب كرواتيا في التصفيات بمجموعة تضم كل من روسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقبرص ومالطا، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى منافسات كأس العالم 2022 في قطر بينما يلعب الوصيف ملحق من أجل فرصة جديدة للتأهل.

شهدت المجموعة منافسة شرسة بين كرواتيا وروسيا حتى المواجهة الحاسمة بينهما في الجولة الأخيرة.

استهل وصيف نسخة 2018 تصفيات مونديال قطر بخسارة مفاجئة أمام سلوفينيا، ولكن سرعان ما استعادت كرواتيا توازنها بالفوز على قبرص ومالطا على الترتيب قبل تعادل أمام روسيا.

وانفرد منتخب روسيا بالصدارة في الجولة الثامنة وقبل جولتين من النهاية بعد فوزه خارج ملعبه على سلوفينيا بينما تعادلت كرواتيا أمام سلوفينيا.

وبعد فوز عريض لمنتخبي كرواتيا وروسيا على قبرص ومالطا في الجولة التاسعة بنتيجة 7-1 و6-0 على الترتيب، كانت الجولة العاشرة والأخيرة هي الحاسمة للمتأهل.

استضاف منتخب كرواتيا نظيره الروسي في الجولة الأخيرة وكان الفريق الروسي في الصدارة بـ 22 نقطة بينما كرواتيا ثانيا بـ 20 نقطة.

استمر منتخب روسيا في صدارة المجموعة حتى الدقيقة 81 أي قبل 9 دقائق من نهاية التصفيات، قبل أن يسجل فيودور كودرياشوف هدف تأهل كرواتيا بالخطأ في مرماه بعدما أخطأ في تقدير كرة عرضية لتسكن شباك فريقه.

حسم وقتها منتخب كرواتيا تأهله إلى كأس العالم 2022 في قطر بتصدر المجموعة برصيد 23 نقطة بينما انتقلت روسيا إلى الملحق لمواجهة بولندا قبل أن يتم استبعاد روسيا بعد ذلك عقب قرار يويفا بتجميد الاتحاد الروسي بمنتخباته وأنديته عن المشاركات الرسمية.

تاريخ حديث ولكن

يعتبر منتخب كرواتيا من المنتخبات حديثة العهد بسبب الحالة السياسية باعتباره جزءا من يوغسلافيا، قبل أن تستقل كرواتيا عام 1991.

انضمت كرواتيا إلى الاتحاد الدولي "فيفا" في 1994 ليبدأ منافساته في كرة القدم وشارك في يورو 96 كأول بطولة رسمية.

بينما مشاركة كرواتيا الأولى في كأس العالم كانت نسخة 1998 في فرنسا، ومنذ تلك اللحظة لم يغب المنتخب الكرواتي عن المونديال سوى في نسخة 2010.

يشارك منتخب كرواتيا في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه ورغم ذلك نجح الفريق في تحقيق ميداليتين بالمونديال، إذ شهدت المشاركة الأولى تاريخا لا ينسى بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ورغم الانطلاقة المثالية ودعت كرواتيا المونديال مرتين على التوالي من دور المجموعات قبل أن يفشل الفريق في التأهل من الأساس لنسخة 2010 ثم يودع مجددا من دور المجموعات في 2014.

وشهدت النسخة الأخيرة من كأس العالم الإنجاز الأبرز في تاريخ كرة القدم في كرواتيا، إذ نجح الفريق في التأهل إلى نهائي كأس العالم.

وحصدت كرواتيا وصافة كأس العالم 2018 بعد خسارة من فرنسا في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وحصل وقتها لوكا مودريتش قائد المنتخب على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبالرغم من التأهل إلى المربع الذهبي لكأس العالم مرتين من قبل، فشل منتخب كرواتيا في التأهل إلى نصف نهائي أمم أوروبا طوال تاريخه.

الناريّون

يطلق على منتخب كرواتيا اسم Vaterni وهو ما يعني الناريّون نسبة إلى ألوان قميص الفريق.

ويستخدم الجمهور ذلك اللقب من أجل تحفيز اللاعبين خلال المنافسات.

أما على المستوى العربي ما يلفت النظر لقميص منتخب كرواتيا هو رقع الشطرنج حتى أن البعض اطلق عليه منتخب الشطرنج.

وتم نسب أمر رقع الشطرنج إلى قصة تاريخية تسببت في إضافتها للعلم الكرواتي.

إذ تقول الأسطورة أن الملك الكرواتي دريزيسلاف أثناء شنه لإحدى الحروب وقع في الأسر وتم الزج به في السجن ولكن ملك فينسيا الدوق بييتر الثاني أورسيولو قدم له عرضا رائعا من أجل الخروج من أزمته وهو لعب الشطرنج.

ونص العرض على أنه حال فوز الملك الكرواتي في ثلاث مرات متتالية فسوف يحصل على حريته عدا ذلك سوف يظل قابعا داخل زنزانته.

وبالفعل نجح الملك الكرواتي في الفوز بالثلاث مباريات وتم الإفراج عنه ومن أجل الاحتفال بتلك الذكرى أضيفت رقع الشطرنج إلى العلم الكرواتي.

الحرس القديم

لم تشهد قائمة منتخب كرواتيا مفاجأة كبرى، إذ يعتمد زلاتكو داليتش المدير الفني على الحرس القديم للفريق.

تمتاز قائمة كرواتيا بالخبرات إذ لم يختلف قوامها الأساسي كثيرا عن الفترة الماضية.

ويأتي لوكا مودريتش قائد المنتخب ونجم وسط ريال مدريد على قائمة أصحاب الخبرات ويرافقه في خط الوسط كل من ماتيو كوفاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وماريو بازاليتش بعد اعتزال زميله إيفان راكيتيتش دوليا.

قد يعاني منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026 بعد اعتزال أغلب نجوم الجيل الحالي لذلك بدأ داليتش تدعيم القائمة بعدد من المواهب الشابة.

يتواجد جوسيب ستانيسيتش مدافع بايرن ميونيخ -22 عاما- وجوسكو جفارديول الأصغر بعامين ولاعب لايبزيج الألماني وفي الوسط يتواجد لوكا سوسيتش صاحب الـ 20 عاما لاعب سالزبورج النمساوي.

الصارم داليتش

من المنطقي استمرار زلاتكو داليتش صاحب الإنجاز الأبرز في تاريخ منتخب كرواتيا لكرة القدم.

بدأ داليتش مهمته في قيادة منتخب كرواتيا في أكتوبر 2017 قبل اتجاه الفريق لمرحلة الملحق الأوروبي للتأهل ونجح وقتها في الصعود أمام اليونان.

لم يكن أبرز المتفائلين في كرواتيا يتوقع تأهل منتخب كرواتيا إلى النهائي وتخطي الإنجاز الأشهر في تاريخ الفريق، لذلك استمر داليتش في مهمته ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2024 مع منتخب بلاده.

ويعيش منتخب كرواتيا حالة من الاستقرار الفني بعد استمرار داليتش في قيادة الفريق واعتماده على أغلب القوام الرئيسي.

ويمتاز داليتش بالشخصية القوية وتشهد النسخة الأخيرة من كأس العالم ذلك عندما اتخذ قراره بطرد نيكولا كالينيتش مهاجم ميلان في ذلك التوقيت من قائمة كرواتيا بعد أول جولة من المونديال رغم اللائحة التي تفيد بعدم إمكانية استبدال أي لاعب عقب انطلاق مباريات الفريق.

اتخذ داليتش قراره بعدم رفض كالينيتش الانصياع لقرار المدير الفني الذي طالبه بالمشاركة في الدقائق الأخيرة من مواجهة نيجيريا في افتتاح مشوار المنتخب الكرواتي.

كلل داليتش مجهوداته مع كرواتيا بإنجاز هو الأكبر في تاريخ البلاد بينما أضاع كالينيتش حلم المشاركة في اللقطة الأبرز لبلاده.

بدأ داليتش مشواره التدريبي في كرواتيا بصيف 2007 قبل أن يتجه إلى المنطقة العربية عن طريق الفيصلي السعودي في صيف 2010 قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي للشباب ومن ثم قيادة الفريق الأول في يناير 2013 ولمدة أربعة أشهر.

لم تنته مسيرة داليتش في المنطقة العربية إذ انتقل بعد ذلك إلى العين الإماراتي في مارس 2014 وحتى يناير 2017 في فترة هي الأطول له بالمنطقة وحقق نجاحات مع الفريق الإماراتي قبل أن يلبي نداء الوطن ويتولى قيادة كرواتيا.

المجموعة

يقع منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة المتوازنة من كأس العالم.

ويتواجد بجوار كرواتيا كل من بلجيكا والمغرب وكندا.

وتقام مباريات كرواتيا كالآتي:

الأربعاء 23 نوفمبر: كرواتيا × المغرب (الساعة 12 ظهرا)

الأحد 27 نوفمبر: كرواتيا × كندا (الساعة 6 مساء)

الخميس 1 ديسمبر: كرواتيا × بلجيكا (الساعة 5 مساء)

يعتبر منتخبا المغرب وكندا فريقين غامضين بالنسبة للمنتخب الكرواتي إذ لم يسبق أن جمعته بهما أي مواجهة رسمية من قبل.

وكان قد سبق ولعب منتخب كرواتيا بعد تأسيسه حديثا وعقب مشاركته في يورو 96، أمام منتخب المغرب في ديسمبر من العام نفسه في كأس الحسن الثاني الودي.

انتهى اللقاء وقتها بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما وفاز منتخب كرواتيا وقتها 7-6 بركلات الترجيح.

بينما لعب منتخب كرواتيا أمام بلجيكا في ثماني مناسبات من قبل وتشهد المواجهات تكافؤ بين الفريقين.

نجح منتخب كرواتيا في الفوز بثلاث مباريات وخسارة مثلهم بينما تعادلا مرتين.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في 2021 وديا وانتهت بفوز بلجيكا بهدف دون مقابل، بينما آخر فوز لكرواتيا يعود إلى 2010 وكان أيضا في مباراة ودية وفاز بنفس النتيجة.

وينتظر منتخب كرواتيا مواجهة نارية في ثمن النهائي حال تأهله سواء كان متصدرا أو وصيف للمجموعة.

ففي حالة تأهل بلجيكا يلعب مع أول أو ثاني المجموعة التي تضم إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا واليابان.