دي ماريا: بإمكان الأرجنتين منافسة أي منتخب.. ولا ينبغي أن نمرر لـ ميسي دائما

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - البرازيل - كوبا أمريكا 2021

شدد أنخيل دي ماريا لاعب الأرجنتين على أن منتخب بلاده يمكنه التنافس مع أي فريق آخر في العالم.

يستعد منتخب الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال دي ماريا في حوار مع صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية: "دائما ما أحاول التواصل مع ميسي في الملعب وأن أبحث عنه ولكن نتفهم أيضا أنه على الرغم من قدرته على حل جميع المشكلات لا يجب أن نمرر له الكرة دائما أو علينا التفكير في الوقت المناسب لذلك".

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وتابع "منتخب الأرجنتين يمكنه منافسة أي فريق آخر، والتتويج بكوبا أمريكا يعطينا دفعة جيدة وأيضا الـ فيناليزما لأننا حققنا الفوز على بطل أوروبا".

وأضاف "ألمانيا وإسبانيا يمران بفترة إحلال وتجديد في الفريق ولديهم العديد من اللاعبين الصغار ومن غير الواضح ما سيحدث وكيف سيظهرون في بطولة كبيرة كتلك".

ويبدأ كأس العالم يوم 18 ديسمبر بمواجهة قطر والإكوادور في المبارة الإفتتاحية.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة بجانب كل من السعودية والمكسيك وبولندا.

ويستهل الألبيسيليستي مشواره بمواجهة السعودية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.

ثم يلعب الفريق ضد المكسيك يوم السبت 26 نوفمبر في الجولة الثانية.

أما جولة الحسم ستأتي أمام بولندا يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

وتعد هذه هي الفرصة الأخيرة أمام ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وقائد المنتخب، الذي يبلغ من العمر 35 عاما.

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