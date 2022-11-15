إنفانتينو يدعو قادة العالم لوقف إطلاق النار خلال المونديال

طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بوقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية طوال فترة كأس العالم 2022.

وينطلق كأس العالم في قطر يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر القادم.

وقال إنفانتينو خلال لقاءه بزعماء دول قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جزيرة بالي في إندونيسيا: "أناشدكم جميعا التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر واحد، طوال فترة كأس العالم".

وأضاف "عليكم التفكير في هذا أو في أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار كخطوة أولى نحو السلام".

وتابع "أنتم قادة العالم، لديكم القدرة على التأثير في مجرى التاريخ".

وأتم "تقدم كرة القدم وكأس العالم لكم وللعالم منصة فريدة للوحدة والسلام في جميع أنحاء العالم".

ويقام كأس العالم في الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر بمواجهة قطر والإكوادور.

ويختتم المونديال بالمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.

هذه هي النسخة الأخيرة التي يشارك فيها 32 منتتخبا، إذ ينطلق كأس العالم 2026 بـ48 منتخبا.

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