جنابري: نريد التتويج بكأس العالم.. والبرازيل والأرجنتين أقرب المرشحين

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري مع ألمانيا أمام البرتغال

رشح سيرج جنابري نجم منتخب ألمانيا منتخبي الأرجنتين والبرازيل لمنافسة منتخب بلاده على لقب كأس العالم 2022.

وينطلق كأس العالم في قطر يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر القادم.

وقال جنابري في تصريحات لجريدة دوناكورير: "نحن مدينون للجماهير بشيء ما، خاصة بعد نتائجنا السيئة في كأس العالم الأخيرة".

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وأضاف "نريد الفوز باللقب، لكن من الواضح أيضا أن الأمر لن يكون سهلا".

وأكمل "أعتقد أن منتخبات أمريكا الجنوبية ستكون قوية في هذا المونديال. خاصة البرازيل والأرجنتين".

وتابع "هناك أيضًا العديد من المنتخبات الجيدة في أوروبا التي نعرفها جميعًا. بمجرد دخول الأمور إلى مرحلة خروج المغلوب، يمكن أن تحدث مفاجآت ضد كل خصم".

وواصل "بالنسبة لي اللعب في كأس العالم شيء جديد، ولهذا السبب هناك القليل من التوتر".

وأتم "هذه هي المباريات التي شاهدتها على التلفزيون عندما كنت طفلا وتحلم باللعب فيها في يوم من الأيام. لهذا السبب أنا سعيد للغاية بالطبع".

وأعلن هانز فيليك المدير الفني لـ منتخب ألمانيا قائمة الفريق التي ظهر توماس مولر في هجومها.

وشهدت القائمة ضم 26 لاعبًا وهو الحد الأقصى في القوائم النهائية.

وتواجد يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند في قائمة ألمانيا المستدعاة لـ كأس العالم 2022 ليصبح أصغر لاعب مع المانشافت.

ويبلغ موكوكو من العمر 17 عاما و355 يوما، وكان أصغر لاعب شارك في كأس العالم هو يورمان وايت سايد مع أيرلندا الشمالية في كأس العالم 1982.

وحضر مانويل نوير على رأس القائمة، بالإضافة إلى مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجير.

وظهر ماريو جوتزه الفتي الذهبي الذي سجّل الهدف التاريخي لمنتخب ألمانيا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014.

واستُبعد ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند ويوليان دراكسلر لاعب وسط بنفيكا من القائمة.

ويغيب الثنائي الهجومي ماركو رويس وتيمو فيرنر بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

فيما يغيب توني كروس لاعب ريال مدريد بعدما قرر الاعتزال بعد نهاية يورو 2020.

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وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره بمواجهة اليابان في 23 نوفمبر الجاري، ثم إسبانيا 27 نوفمبر، وأخيرا كوستاريكا في الأول من ديسمبر.

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