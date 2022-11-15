عبد الحفيظ يكشف سفر أيمن أشرف إلى ألمانيا ثم النمسا من أجل فحوصات طبية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 13:29

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سفر أيمن أشرف مدافع الأهلي إلى ألمانيا غدا الأربعاء من أجل الخضوع لفحوصات طبية.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتجه أيمن أشرف من ألمانيا إلى النمسا رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق من أجل مزيد من الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال عبد الحفيظ عبر موقع الأهلي الرسمي: "أيمن أشرف سوف يغادر إلى ألمانيا ومنها للنمسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة".

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - انتظام ربيعة واجتماع بين عبد الحفيظ وكولر محامي السعيد: ننتظر الحكم في قضيته مع الأهلي خلال يناير.. وتحدث بعد الحجز على أمواله كرة طائرة - الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما في ثاني مباريات دوري السيدات عقوبات الجولة الثالثة.. حرمان بعض مشجعي الأهلي من الحضور وغرامة مالية على الاتحاد

وأضاف "أبو عبلة طبيب الفريق سوف يرافق أيمن أشرف في رحلته من أجل الاطمئنان على حالته الطبية".

وواصل الأهلي أداء تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لـ المرحلة المقبلة.

وخلال مران اليوم، قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين بالتبادل بين المران في الملعب والتدريبات في "الجيم".

ويخوض الأهلي مرانا آخر عصر اليوم وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة كأس مصر يوم 27 من نوفمبر.

وشهد مران اليوم انتظام رامي ربيعة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية.

الأهلي الدوري المصري أيمن أشرف
نرشح لكم
كاف يعلن تأجيل قرعة مجموعات أبطال إفريقيا والكونفدرالية مران الأهلي - انتظام ربيعة واجتماع بين عبد الحفيظ وكولر اتحاد جدة يعلن إصابة نور البحار بقطع في الرباط الصليبي ثروت سويلم: القرارات الصارمة ضد الجماهير حتى لا تتكرر التجاوزات بابافاسيليو: فترة التوقف إيجابية لـ غزل المحلة.. وهذا هدفي مع الفريق أيمن الجمل يكشف موعد تسلمه منصب مدير الكرة بالإسماعيلي.. ومدة التعاقد جنش: أزمتي مع رفعت انتهت في الملعب.. وأتمنى فوز ميسي بكأس العالم المنتخب الأولمبي يخوض تدريبه الأول في المغرب
أخر الأخبار
تأكد غياب ماني عن أول مباريات السنغال في كأس العالم 2 دقيقة | قطر 2022
أرون لينون يعلن اعتزال كرة القدم 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب البرتغال يوضح تفاصيل مصافحة برونو الباردة لرونالدو.. وفيرنانديز يرد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - منتخب اليابان.. مر 17 عاما 59 دقيقة | قطر 2022
والد لياو: نعمل على تمديد تعاقده مع ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي كرواتيا في كأس العالم ساعة | قطر 2022
كاف يعلن تأجيل قرعة مجموعات أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 1998 2 ساعة | كويز في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول