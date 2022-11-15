عبد الحفيظ يكشف سفر أيمن أشرف إلى ألمانيا ثم النمسا من أجل فحوصات طبية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سفر أيمن أشرف مدافع الأهلي إلى ألمانيا غدا الأربعاء من أجل الخضوع لفحوصات طبية.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

ويتجه أيمن أشرف من ألمانيا إلى النمسا رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق من أجل مزيد من الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال عبد الحفيظ عبر موقع الأهلي الرسمي: "أيمن أشرف سوف يغادر إلى ألمانيا ومنها للنمسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة".

وأضاف "أبو عبلة طبيب الفريق سوف يرافق أيمن أشرف في رحلته من أجل الاطمئنان على حالته الطبية".

وواصل الأهلي أداء تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لـ المرحلة المقبلة.

وخلال مران اليوم، قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين بالتبادل بين المران في الملعب والتدريبات في "الجيم".

ويخوض الأهلي مرانا آخر عصر اليوم وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة كأس مصر يوم 27 من نوفمبر.

وشهد مران اليوم انتظام رامي ربيعة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية.