مران الأهلي - انتظام ربيعة واجتماع بين عبد الحفيظ وكولر

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 13:21

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي

واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بفرع النادي في الجزيرة.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقسم مارسيل كولر مدرب الأهلي الفريق إلى مجموعتين خلال المران بالتبادل بين الملعب وصالة الجيم.

وقاد كولر كل مجموعة في وحدات تدريبية متنوعة شهدت التركيز على التمريرات والتصويب على المرمى والكرات العرضية.

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وشهد المران انتظام رامي ربيعة في التدريبات الجماعية بعد اكتمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في عضلات البطن.

وانتهى ربيعة من تنفيذ مراحل العلاج الطبيعي والتأهيل البدني قبل أن يصبح جاهز طبيا ويشارك في فقرات المران الجماعي للفريق اليوم.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي مع كولر لبحث احتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية وبحث أي متطلبات إدارية أو تنتظيمية في الفترة المقبلة.

ويخوض الأهلي مران على فترة أخرى عصر اليوم على ملعب التتش.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات صباح أمس الإثنين بعد فترة من الراحة السلبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022 يوم 26 نوفمبر.

رامي ربيعة الأهلي مارسيل كولر سيد عبد الحفيظ
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