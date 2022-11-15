ثروت سويلم: القرارات الصارمة ضد الجماهير حتى لا تتكرر التجاوزات

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية أن قرار عقوبة جماهير الأهلي سيكون على الجميع حتى لا تتكرر التجاوزات.

وقررت رابطة الأندية حرمان 987 مشجع من جماهير الأهلي من الحضور لمدة مباراتين لما بدر منهم من سباب جماعي خلال مباراة الفريق أمام الداخلية وفي حالة تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

وقال سويلم عن عقوبة جماهير الأهلي: "هناك مقولة من آمن العقاب أساء الأدب، جمهور الأهلي محترم ولكن عندما تحدث تجاوزات من قلة يجب أن يكون هناك قرار صارم بعقوبات تدريجية ثم تشديد العقوبة بعد ذلك".

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وأضاف "عندما تكون هناك قرارات صارمة لن يحدث تجاوزات بعد ذلك، وذلك الأمر على كل الجماهير وليس الأهلي فقط".

وشدد ثروت سويلم "نعم أنا أنتمي إلى الأهلي وعضو عامل في النادي ولكن ذلك ليس معناه التجاوز عن الأخطاء".

وكشف عضو رابطة الأندية "عندما نتخذ مثل ذلك القرار مع جماهير نادي القرن وأعظم نادي هذا معناه أن أي نادي يخطئ سيتلقى نفس العقوبة، الرابطة حريصة على العدل بين جميع الأندية".

وتابع "لم أر ما يثار عن إزالة لافتة تخص الأهلي في الإسماعيلية، ولكن تلك أمور خارج المستطيل الأخضر".

وواصل "الوضع الطبيعي أن تتقدم الشركة الراعية والنادي المتضرر بشكوى إلى الرابطة من أجل مناقشة الأمر".

واختتم ثروت سويلم تصريحاته "بالتأكيد سيتم عرض الأمر على رابطة الأندية، لا يصح أن يستضيف الرئيس السيسي أكبر مؤتمر في العالم لتصحيح الصورة في مصر ويأتي مثل هؤلاء لإثارة الفتن".

رابطة الأندية الأهلي الإسماعيلي
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